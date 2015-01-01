Black DS Automobiles DS 5 used cars for sale
With 10 used Black DS Automobiles DS 5 cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Black DS Automobiles DS 5 cars for sale
£10,990
DS Automobiles DS 5 2.0 BlueHDi Prestige EAT6 5dr
2015 (65 reg) | 48,000 miles
£12,500
DS Automobiles Ds 5 2.0 BlueHDi 180 Prestige 5dr EAT6
2015 (65 reg) | 34,803 miles
£15,087
DS Automobiles DS 5 2.0 BlueHDi 180 Prestige 5dr EAT6
2017 (17 reg) | 12,662 miles
£17,000
DS Automobiles Ds 5 1.6 BlueHDi Elegance 5dr
2018 (68 reg) | 7,730 miles
£11,500
DS Automobiles Ds 5 2.0 BlueHDi 180 Elegance 5dr EAT6
2016 (16 reg) | 41,568 miles
£16,495
DS Automobiles DS 5 2.0 BlueHDi Prestige EAT6 (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 16,421 miles
£10,856
DS Automobiles DS5 2.0 BlueHDi Elegance 5dr Satellite Navigation
2016 (16 reg) | 49,739 miles
£10,380
DS Automobiles DS 5 1.6 BlueHDi Elegance 5dr
2015 (65 reg) | 26,386 miles
£12,950
DS Automobiles DS 5 2.0 BlueHDi Elegance (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 34,987 miles
£11,990
DS Automobiles DS 5 2.0 BlueHDi Prestige EAT6 (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 68,782 miles