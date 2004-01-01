Blue Chrysler PT Cruiser used cars for sale
With 8 used Blue Chrysler PT Cruiser cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Blue Chrysler PT Cruiser cars for sale
£795
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited 5dr
2004 (04 reg) | 150,132 miles
£2,190
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited 5dr
2007 (07 reg) | 41,280 miles
£1,490
Chrysler PT Cruiser 2.4 Pacific Coast Highway Hatchback 5dr Petrol Automatic (240 g/km, 141 bhp)
2007 (57 reg) | 69,348 miles
£500
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Classic 5dr
2004 (04 reg) | 108,000 miles
£880
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited 5dr
2006 (56 reg) | 77,500 miles
£998
Chrysler PT Cruiser 2.4 Touring 5dr
2007 (07 reg) | 57,000 miles
£2,495
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Touring 5dr
2008 (08 reg) | 120,000 miles
£1,240
Chrysler PT Cruiser 2.4 PETROL CLASSIC 5 DOOR
2006 (56 reg) | 85,250 miles