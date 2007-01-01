Honda used cars for sale in Bury
With 87 used Honda cars in Bury available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Bury
£3,300
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2010 (60 reg) | 79,665 miles
£10,750
Honda Hr-V 1.6 I-DTEC SE NAVI 5d 118 BHP SAT NAV Privacy Glass WIFI Hotspot Parking Se
2016 (16 reg) | 47,000 miles
£3,290
Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 51,000 miles
£2,490
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2008 (08 reg) | 121,000 miles
£4,990
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX 4dr
2012 (61 reg) | 103,000 miles
£14,000
Honda Cr-V 1.6 I-DTEC SE PLUS NAVI 5d 118 BHP SAT NAV Privacy Glass Bluetooth Reversin
2017 (67 reg) | 30,000 miles
£4,990
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 77,000 miles
£890
Honda Civic 2.2 i-CTDi Type S 3dr
2008 (08 reg) | 118,000 miles
£1,140
Honda Jazz 1.2 i-DSI S Hatchback 5dr Petrol Manual (129 g/km, 75 bhp)
2007 (56 reg) | 66,000 miles
£9,999
Honda Jazz Se I-Vtec 1.3 5dr
2018 (18 reg) | 25,673 miles
£2,495
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (08 reg) | 107,000 miles
£3,253
Honda Civic 1.4 i-VTEC Si 5dr
2010 (60 reg) | 74,000 miles
£9,975
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport (s/s) 5dr
2017 (66 reg) | 34,672 miles
£18,995
Honda New 2017 Civic 5-Door 1.5 VTEC TURBO Prestige 5dr
2018 (68 reg) | 4,198 miles
£8,495
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2013 (13 reg) | 17,000 miles
£2,990
Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 44,000 miles
£2,695
Honda Jazz 1.3 DSI SE 5d AUTO 82 BHP UK'S LARGEST INDOOR HEATED SHOWROOM
2007 (07 reg) | 72,000 miles
£2,990
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES Hatchback 5dr Petrol i-Shift (149 g/km, 138 bhp)
2006 (56 reg) | 60,000 miles
£23,495
Honda CR-V 5-Door 1.5 VTEC TURBO SE 5dr
2019 (68 reg) | 4,271 miles
£6,290
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX 4dr
2012 (12 reg) | 72,000 miles
£5,777
Honda Civic 1.8 I-VTEC ES 5d 140 BHP +FINANCE IN 30 MIN+£0 DEPOSIT+
2012 (12 reg) | 46,564 miles
£16,995
Honda New 2017 Civic 5-Door 1.5 VTEC TURBO Prestige 5dr
2017 (17 reg) | 16,980 miles
£3,990
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX SUV 5dr Diesel Manual (173 g/km, 138 bhp)
2007 (57 reg) | 99,000 miles
£5,970
Honda Cr-V 1.6 I-DTEC SE 5d 118 BHP +FINANCE IN 30 MIN+£0 DEPOSIT+
2014 (14 reg) | 115,807 miles