DS Automobiles used cars for sale in Bury
With 19 used DS Automobiles cars in Bury available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand DS Automobiles cars for sale in Bury
£7,250
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech 110 DStyle Nav 3dr
2016 (65 reg) | 25,501 miles
£6,000
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi DStyle Nav (s/s) 3dr
2015 (65 reg) | 63,908 miles
£28,995
DS Automobiles DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi Ultra Prestige Crossback EAT8 (s/s) 5dr
2018 (67 reg) | 18,200 miles
£9,991
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Connected Chic 3dr
2018 (18 reg) | 22,531 miles
£6,290
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH CHIC 3d 80 BHP AIRCON+CLIMATE+£20 ROADTAX+AUX+PAS+
2016 (16 reg) | 49,195 miles
£9,000
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech Elegance 3dr
2016 (16 reg) | 9,208 miles
£6,970
DS Automobiles DS 4 1.6 BLUEHDI DSTYLE NAV S/S 5d 118 BHP +FINANCE IN 30 MIN+£0 DEPOSIT+
2015 (65 reg) | 33,646 miles
£7,600
DS Automobiles DS 4 1.6 BLUEHDI DSTYLE NAV S/S 5d 118 BHP BLUETOOTH PHONE PREP!
2015 (65 reg) | 35,502 miles
£8,990
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Elegance EAT6 (s/s) 3dr
2016 (66 reg) | 25,988 miles
£8,100
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH ELEGANCE 3d 80 BHP 7" TOUCH SCREEN WITH CAR PLAY!
2017 (66 reg) | 19,231 miles
£7,600
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Elegance (s/s) 3dr
2016 (16 reg) | 8,800 miles
£7,890
DS Automobiles DS 4 1.6 BlueHDi Elegance (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 22,005 miles
£7,290
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH ELEGANCE S/S 3d 109 BHP 20ROADTAX+LOWMILE+ELECS+MEDIA+AUX+
2016 (66 reg) | 30,000 miles
£9,399
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech Elegance 3dr EAT6
2016 (16 reg) | 11,226 miles
£6,999
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr
2017 (17 reg) | 39,809 miles
£7,800
DS Automobiles DS 4 1.6 BlueHDi Elegance 5dr
2016 (66 reg) | 46,660 miles
£8,499
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech Elegance 3dr
2016 (66 reg) | 15,993 miles
£7,690
DS Automobiles DS 3 1.6 BLUEHDI CABRIO DSTYLE S/S 3d 98BHP ALLOYS+CLIMATE+POWER ELEC ROOF+USB+
2016 (16 reg) | 8,205 miles
£7,624
DS Automobiles DS 4 1.6 BlueHDi DStyle Nav (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 36,000 miles