Toyota used cars for sale in Burnley
With 70 used Toyota cars in Burnley available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Burnley
£995
Toyota Yaris 1.0 VVT-i Colour Collection Hatchback 3dr Petrol Manual (137 g/km, 67 bhp)
2002 (02 reg) | 49,231 miles
£990
Toyota Yaris 1.0 VVT-i 16v GS 3dr
2002 (02 reg) | 95,201 miles
£990
Toyota Yaris 1.0 VVT-i Blue 3dr
2005 (54 reg) | 124,251 miles
£8,952
Toyota Hi-Lux 2.5 HL3 4X4 D-4D DCB 142 BHP PRICE 7460 + VAT 1492 TOTAL = 8952
2010 (60 reg) | 95,330 miles
£3,449
Toyota Auris 1.6 V-Matic TR 5dr
2009 (59 reg) | 44,820 miles
£7,495
Toyota Yaris 1.5 T SPIRIT HYBRID 5d 75 BHP Beautiful condition, great history
2013 (62 reg) | 38,000 miles
£14,950
Toyota Hi-Lux 3.0 INVINCIBLE 4X4 D-4D DCB 169 BHP SAT NAV + LEATHER *** NO VAT ***
2013 (13 reg) | 60,000 miles
£2,790
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Fire 5dr
2013 (62 reg) | 79,670 miles
£1,795
Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D SR 5dr
2008 (08 reg) | 154,000 miles
£10,850
Toyota Hi-Lux 3.0 INVINCIBLE 4X4 D-4D DCB 169 BHP NO VAT ** NO VAT ** STEEL HARD TOP
2011 (61 reg) | 74,410 miles
£1,490
Toyota Avensis 2.0 VVT-i T4 5dr
2007 (07 reg) | 114,427 miles
£1,490
Toyota Avensis 2.0 D-4D T2 5dr
2004 (04 reg) | 121,277 miles
£995
Toyota Yaris 1.0 VVT-i Colour Collection Hatchback 5dr Petrol Manual (137 g/km, 67 bhp)
2003 (03 reg) | 87,153 miles
£18,599
Toyota C-Hr 1.2T Excel 5dr [Leather]
2019 (19 reg) | 2,669 miles
£8,952
Toyota Hi-Lux 2.5 HL2 4X4 D-4D DCB 142 BHP FULL SERVICE HISTORY + 3 KEYS
2011 (11 reg) | 74,240 miles
£2,495
Toyota Auris 2.0 D-4D TR 5dr
2007 (57 reg) | 70,000 miles
£12,999
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Icon 5dr CVT
2019 (19 reg) | 11,700 miles
£2,490
Toyota Avensis 2.2 D-4D T4 4dr
2009 (59 reg) | 121,031 miles
£1,990
Toyota Yaris 1.33 VVT-i TR 3dr
2010 (60 reg) | 86,155 miles
£2,490
Toyota Yaris 1.33 VVT-i TR 5dr
2010 (10 reg) | 126,234 miles
£10,990
Toyota RAV4 2.2 D-CAT Invincible 4WD 5dr
2014 (14 reg) | 74,116 miles
£14,650
Toyota Hilux 2.4 Active 4dr
2016 (66 reg) | 29,000 miles
£13,475
Toyota Hilux 3.0 D-4D Invincible Double Cab Pickup 4dr Diesel Automatic (227 g/km, 171 bhp)
2014 (14 reg) | 97,000 miles
£5,822
Toyota Avensis 2.0 D-4D Icon Business Edition 5dr
2014 (14 reg) | 113,263 miles