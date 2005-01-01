Toyota used cars for sale in Bradford
With 543 used Toyota cars in Bradford available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Bradford
£15,000
Toyota GT86 D-4S 2.0 2dr
2016 (66 reg) | 38,312 miles
£950
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Sport 5dr
2006 (06 reg) | 115,000 miles
£2,975
Toyota Yaris 1.3 VVT-i TR 5dr
2007 (57 reg) | 49,000 miles
£3,750
Toyota Auris 1.33 VVT-i TR 5dr
2010 (10 reg) | 50,890 miles
£2,595
Toyota Yaris 1.3 VVT-i T3 5dr
2006 (56 reg) | 46,974 miles
£800
Toyota Celica 1.8 VVT-i 3dr
2002 (52 reg) | 106,000 miles
£5,600
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-press 5dr
2018 (18 reg) | 50,000 miles
£4,495
Toyota Yaris VVT-I TR 1.3 5dr
2012 (61 reg) | 46,272 miles
£8,350
Toyota Yaris 1.5 VVT-I SPORT M-DRIVE S 5d 73 BHP Toyota Service History
2015 (65 reg) | 57,176 miles
£995
Toyota RAV-4 2.0 GX D-4D 5DR
2003 (53 reg) | 150,000 miles
£3,495
Toyota RAV-4 2.0 XT3 D-4D 5DR
2005 (05 reg) | 99,000 miles
£10,495
Toyota Auris 1.8 VVT-I ICON 5d AUTO 98 BHP
2013 (13 reg) | 57,000 miles
£14,695
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Excel 5dr CVT
2017 (17 reg) | 8,021 miles
£5,821
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Pure 5dr
2016 (16 reg) | 34,800 miles
£7,200
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech CVT 5dr
2018 (67 reg) | 3,700 miles
£14,500
Toyota GT86 2.0 D-4S TRD 2dr (Nav)
2014 (14 reg) | 38,253 miles
£2,750
Toyota Yaris 1.4 TD T3 Multimode 5dr
2006 (56 reg) | 103,000 miles
£1,250
Toyota Previa 2.4 GLS 5dr (7 Seats, leather)
2001 (Y reg) | 137,000 miles
£4,290
Toyota Yaris 1.33 VVT-i TR 5dr
2013 (13 reg) | 59,000 miles
£1,990
Toyota Prius 1.5 T Spirit CVT 5dr
2005 (05 reg) | 185,000 miles
£7,495
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play x-shift 5dr
2017 (17 reg) | 29,999 miles
£595
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 16v CDX 5dr
2000 (W reg) | 90,000 miles
£3,289
Toyota Auris 1.6 TR 5dr
2012 (12 reg) | 51,000 miles
£8,995
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-Plore 5-Dr 5dr
2018 (68 reg) | 4,052 miles