Honda used cars for sale in Bradford
With 264 used Honda cars in Bradford available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Bradford
£4,901
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport Hybrid 3dr
2011 (61 reg) | 77,739 miles
£2,990
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2007 (07 reg) | 93,000 miles
£1,191
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2006 (06 reg) | 104,000 miles
£6,490
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 104,000 miles
£3,250
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2009 (09 reg) | 60,000 miles
£2,975
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2009 (09 reg) | 80,000 miles
£1,495
Honda Civic 1.6 i-VTEC SE Executive Hatchback 5dr Petrol Manual (157 g/km, 108 bhp)
2004 (04 reg) | 74,887 miles
£2,700
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX 4dr
2011 (60 reg) | 129,500 miles
£7,050
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR Tourer 5dr
2014 (14 reg) | 73,714 miles
£2,475
Honda Accord i-VTEC Type-S 2.0 4dr
2007 (07 reg) | 86,000 miles
£2,450
Honda Jazz 1.2 i-VTEC S 5dr (VSA)
2012 (62 reg) | 18,600 miles
£1,789
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX i-Shift 5dr
2006 (56 reg) | 132,000 miles
£3,250
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC ES 5dr
2010 (60 reg) | 137,485 miles
£2,295
Honda Jazz 1.4 ES Hatchback 5dr Petrol Manual (128 g/km, 98 bhp)
2009 (09 reg) | 91,555 miles
£595
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2003 (52 reg) | 115,000 miles
£10,490
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE Plus 5dr [Nav] Petrol Hatchback
2016 (66 reg) | 16,315 miles
£8,695
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE PLUS NAVI 5d 118 BHP £0 TAX
2015 (65 reg) | 47,000 miles
£6,980
Honda Jazz 1.4 I-Vtec Ex 5Dr
2015 (15 reg) | 37,221 miles
£975
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2006 (06 reg) | 118,000 miles
£24,495
Honda Civic 2.0 VTEC TYPE R 5d 316 BHP
2017 (67 reg) | 17,000 miles
£2,995
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S 3dr
2007 (57 reg) | 78,854 miles
£1,000
Honda Accord 2.0 i-VTEC SE 4dr
2003 (03 reg) | 103,000 miles
£1,491
Honda Civic 1.4 i-DSI S 5dr
2006 (56 reg) | 93,000 miles
£7,999
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX CVT (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 23,000 miles