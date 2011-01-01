Vauxhall used cars for sale in Blackpool
With 148 used Vauxhall cars in Blackpool available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£29,110
£27,127
Save£1,983
Vauxhall Insignia 2.0 Turbo D SRi Vx-line Nav 5dr Diesel Hatchback
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,820
£14,999
Save£4,821
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall cars for sale in Blackpool
£10,655
Vauxhall Mokka 1.4T SE 5dr Auto
2016 (16 reg) | 17,812 miles
£6,500
Vauxhall Corsa 1.2 SE 5dr
2015 (65 reg) | 30,613 miles
£8,700
Vauxhall Mokka 1.4T Tech Line 5dr
2016 (65 reg) | 39,781 miles
£14,000
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Active 5dr
2019 (19 reg) | 10 miles
£17,000
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr Auto [8 Speed]
2019 (19 reg) | 14,069 miles
£2,995
Vauxhall Astra 2.0 CDTi ecoFLEX SRi (s/s) 5dr
2011 (61 reg) | 111,000 miles
£9,800
Vauxhall Meriva 1.4T 16V SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 5,768 miles
£9,500
Vauxhall Mokka 1.6 CDTi [110] ecoFLEX SE 5dr
2016 (16 reg) | 23,124 miles
£8,000
Vauxhall Corsa 1.4 SRi Vx-line 5dr
2017 (17 reg) | 14,417 miles
£4,000
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi SRi [160] 5dr Auto
2011 (60 reg) | 83,722 miles
£6,491
Vauxhall Corsa 1.4 ecoFLEX SE 3dr
2016 (16 reg) | 33,600 miles
£13,995
Vauxhall Vivaro 1.6 CDTi 2900 BiTurbo L2H1 (s/s) 5dr (9 Seat)
2017 (17 reg) | 25,000 miles
£5,700
Vauxhall Viva 1.0 SE 5dr
2016 (16 reg) | 12,688 miles
£5,495
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi ecoFLEX SRi VX Line Nav (s/s) 5dr
2014 (14 reg) | 105,634 miles
£13,500
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Active 5dr
2019 (19 reg) | 6,512 miles
£9,000
Vauxhall Corsa 1.4 [75] SRi Nav 5dr
2018 (68 reg) | 4,260 miles
£13,500
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Active 5dr
2019 (19 reg) | 4,414 miles
£13,500
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Active 5dr
2019 (19 reg) | 3,858 miles
£15,000
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Elite Nav 5dr
2019 (19 reg) | 13,297 miles
£8,000
Vauxhall Adam 1.4i [100] Slam 3dr
2017 (67 reg) | 19,001 miles
£11,000
Vauxhall Corsa 1.4 Griffin 3dr
2019 (19 reg) | 10 miles
£11,500
Vauxhall Corsa 1.4 Griffin 5dr
2019 (19 reg) | 10 miles
£14,000
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Active 5dr
2019 (19 reg) | 10,316 miles
£11,000
Vauxhall Corsa 1.4 Griffin 3dr
2019 (19 reg) | 10 miles