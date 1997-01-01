Honda used cars for sale in Blackpool
With 21 used Honda cars in Blackpool available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Blackpool
£18,299
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 5dr
2015 (15 reg) | 40,000 miles
£3,000
Honda Jazz Hatchback 1.4 i-DSi SE 5dr
2007 (57 reg) | 40,083 miles
£5,500
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES Plus 5dr
2014 (63 reg) | 53,586 miles
£6,750
Honda Civic 1.8 (140PS) I-VTEC ES-T 5dr
2012 (12 reg) | 38,069 miles
£3,390
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES SUV 5dr Diesel Manual (173 g/km, 138 bhp)
2007 (07 reg)
£2,290
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport SUV 5dr Petrol Manual (216 g/km, 148 bhp)
2004 (54 reg)
£3,290
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi Sport SUV 5dr Diesel Manual (177 g/km, 138 bhp)
2006 (06 reg) | 114,000 miles
£18,500
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr
2018 (67 reg) | 5,624 miles
£9,990
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE SUV 5dr Petrol Manual 4x4 (173 g/km, 153 bhp)
2013 (63 reg) | 38,000 miles
£26,699
Honda Civic 2.0 VTEC Turbo Type R GT 5dr
2017 (67 reg) | 5,421 miles
£6,890
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES-T SUV 5dr Petrol Automatic (193 g/km, 148 bhp)
2010 (60 reg) | 110,000 miles
£2,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Executive SUV 5dr Petrol Manual (216 g/km, 148 bhp)
2002 (52 reg) | 103,000 miles
£1,790
Honda Hr-V 1.6 i SUV 3dr Petrol CVT (201 g/km, 103 bhp)
2002 (52 reg) | 91,000 miles
£1,890
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi Sport SUV 5dr Diesel Manual (177 g/km, 138 bhp)
2006 (06 reg)
£5,850
Honda Jazz 1.4 (100PS) I-VTEC SI 5dr
2013 (13 reg) | 29,350 miles
£2,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport SUV 5dr Petrol Automatic (220 g/km, 148 bhp)
2003 (53 reg) | 111,000 miles
£2,795
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Sport SUV 5dr Petrol Automatic (220 g/km, 150 bhp)
2006 (55 reg) | 125,000 miles
£3,295
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE SUV 5dr Petrol Manual (192 g/km, 148 bhp)
2008 (08 reg) | 112,000 miles
£1,695
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE SUV 5dr Petrol Manual (216 g/km, 148 bhp)
2004 (04 reg) | 90,000 miles
£12,995
Honda S2000 2.0 Roadster 2dr
1999 (V reg) | 22,000 miles
£1,690
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2003 (03 reg) | 133,000 miles