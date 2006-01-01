Honda used cars for sale in Blackburn
With 119 used Honda cars in Blackburn available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Blackburn
£3,995
Honda Civic 2.2 i-CTDi EX 5dr
2010 (60 reg) | 98,000 miles
£5,250
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2010 (60 reg) | 29,000 miles
£14,500
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE CVT (s/s) 5dr
2019 (69 reg) | 1,250 miles
£2,290
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE Hatchback 5dr Petrol CVT-7 (139 g/km, 82 bhp)
2007 (07 reg) | 66,000 miles
£12,991
Honda CR-V 5-Door 2.2 i-DTEC EX 5dr
2013 (63 reg) | 38,624 miles
£6,950
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2009 (09 reg) | 30,000 miles
£2,402
Honda Civic 1.4 i-DSI SE Plus 5dr (Metallic Paint)
2008 (08 reg) | 98,000 miles
£1,500
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2007 (07 reg) | 97,000 miles
£2,800
Honda Jazz 1.4 EX 5dr
2009 (09 reg) | 93,481 miles
£2,800
Honda Jazz 1.2 SE 5dr
2009 (09 reg) | 79,578 miles
£19,991
Honda CR-V 5-Door 2.0 i-VTEC SE+ 5dr
2019 (68 reg) | 12,475 miles
£23,550
Honda CR-V 5-Door 1.5 VTEC TURBO SR 4WD 5dr
2019 (19 reg) | 12,924 miles
£795
Honda Civic 1.6 i-VTEC SE 5dr
2006 (55 reg) | 129,000 miles
£7,990
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE 5dr
2014 (64 reg) | 10,600 miles
£2,489
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi SE+ 5dr
2009 (09 reg) | 148,000 miles
£7,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr (dab)
2013 (63 reg) | 74,000 miles
£17,801
Honda New 2017 Civic 5-Door 1.5 VTEC TURBO Sport Plus 5dr
2019 (19 reg) | 6,932 miles
£999
Honda Accord 2.0 i-VTEC SE 4dr
2004 (53 reg) | 88,000 miles
£16,991
Honda New 2017 Civic 5-Door 1.5 VTEC TURBO Sport 5dr
2019 (19 reg) | 9,318 miles
£2,995
Honda Civic 1.4 i-DSI SE Plus 5dr (Metallic Paint)
2009 (09 reg) | 81,000 miles
£3,200
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX 4dr
2010 (10 reg) | 127,599 miles
£1,795
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2006 (06 reg) | 120,000 miles
£7,974
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport Hatchback 5dr Diesel (s/s) (120 ps)
2015 (65 reg) | 81,750 miles
£28,489
Honda Civic New Civic Type R GT 5-Door 2.0 i-VTEC Type R GT 5dr
2019 (69 reg) | 1,500 miles