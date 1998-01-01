Toyota used cars for sale in Birkenhead
With 49 used Toyota cars in Birkenhead available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Birkenhead
£13,290
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Design E-CVT (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 8,000 miles
£5,800
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Play 5dr
2015 (15 reg) | 9,000 miles
£1,290
Toyota RAV4 2.0 VVT-i XT3 SUV 5dr Petrol Manual 4WD (211 g/km, 147 bhp)
2003 (53 reg) | 151,000 miles
£2,790
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Blue Blue 5dr
2009 (09 reg) | 40,000 miles
£14,900
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Icon Tech 5dr CVT
2019 (19 reg) | 8,953 miles
£2,995
Toyota RAV4 2.0 XT3 4WD 5dr
2007 (07 reg) | 86,000 miles
£8,500
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Clusiv 3 5dr
2018 (18 reg) | 13,802 miles
£7,000
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Play 5dr
2016 (66 reg) | 15,000 miles
£7,000
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Pression 5dr
2015 (65 reg) | 14,297 miles
£7,000
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Play 5dr
2017 (17 reg) | 19,180 miles
£14,200
Toyota Auris 1.8 Hybrid Excel TSS 5dr CVT
2017 (66 reg) | 26,726 miles
£2,995
Toyota IQ 1.0 VVT-i 3dr
2009 (09 reg) | 45,000 miles
£5,795
Toyota Yaris 1.33 T Spirit Multimode 5dr
2011 (11 reg) | 29,000 miles
£11,500
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Sport 5dr CVT
2015 (65 reg) | 6,809 miles
£15,500
Toyota Auris 1.8 Hybrid GB25 5dr CVT
2017 (67 reg) | 22,982 miles
£22,000
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Dynamic 5dr CVT
2017 (67 reg) | 17,877 miles
£21,995
Toyota RAV4 2.5 VVT-i Hybrid Business Ed Plus TSS 5dr CVT 2WD
2017 (17 reg) | 10,568 miles
£2,890
Toyota Aygo 1.0 VVT-i 3dr
2012 (62 reg) | 56,759 miles
£3,490
Toyota Auris 1.6 V-Matic SR 5dr
2010 (60 reg) | 70,000 miles
£5,990
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play Hatchback 5dr Petrol (68 ps)
2016 (16 reg) | 30,143 miles
£2,890
Toyota Auris 1.4 D-4D T3 3dr
2008 (57 reg) | 93,984 miles
£6,500
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Pression 5dr
2016 (65 reg) | 28,750 miles
£5,995
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
2017 (17 reg) | 21,581 miles
£7,295
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-press 5dr
2017 (17 reg) | 15,375 miles