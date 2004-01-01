Honda used cars for sale in Birkenhead
With 21 used Honda cars in Birkenhead available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Birkenhead
£16,990
Honda Civic VTEC SPORT 1.5 5dr
2018 (68 reg) | 10,000 miles
£16,795
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC EX Auto 4WD 5dr
2015 (65 reg) | 19,404 miles
£8,300
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC S 5dr 2WD
2014 (14 reg) | 52,293 miles
£9,990
Honda Jazz I-VTEC SE NAVI 1.3 5dr
2016 (66 reg) | 30,000 miles
£1,790
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 95,000 miles
£2,500
Honda Accord 2.0 i-VTEC SE 4dr
2007 (07 reg) | 52,000 miles
£6,995
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2012 (12 reg) | 47,000 miles
£1,495
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2004 (04 reg) | 75,000 miles
£7,990
Honda Jazz I-VTEC S 1.3 5dr
2016 (66 reg) | 24,000 miles
£11,995
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus Tourer Auto 5dr
2016 (66 reg) | 10,647 miles
£15,800
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr Auto
2019 (19 reg) | 11,109 miles
£1,495
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2008 (58 reg) | 152,000 miles
£1,195
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2004 (54 reg) | 120,890 miles
£10,490
Honda Civic I-DTEC SE PLUS NAVI 1.6 5dr
2016 (66 reg) | 16,000 miles
£1,795
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (57 reg) | 99,000 miles
£15,800
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr Auto
2019 (19 reg) | 10,358 miles
£10,300
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr 2WD
2016 (16 reg) | 44,364 miles
£3,495
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2009 (59 reg) | 74,211 miles
£9,380
Honda Civic 1.3 I-VTEC SE PLUS NAVI 5d 98 BHP
2016 (16 reg) | 29,998 miles
£5,880
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE **ZERO COST TO TAX!** 5dr
2013 (13 reg) | 75,000 miles
£8,295
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE PLUS 5DR
2015 (65 reg) | 43,242 miles