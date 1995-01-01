Audi used cars for sale in Birkenhead
With 100 used Audi cars in Birkenhead available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£74,560
£65,890
Save£8,670
Audi E-Tron Electric 95kWh 55 Auto quattro 5dr
5 door Automatic Electric SUV
RRP£32,540
£31,895
Save£645
Audi AUDI Q2 Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£32,540
£31,895
Save£645
Audi AUDI Q2 Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£23,115
£22,495
Save£620
Audi AUDI A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS 6-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Audi cars for sale in Birkenhead
£8,250
Audi TT 2.0 TD Black Edition S Tronic 2dr
2012 (61 reg) | 95,000 miles
£4,990
Audi A3 2.0 TD Sport Sportback 5dr
2012 (62 reg) | 98,000 miles
£9,990
Audi A4 Avant 2.0 TDI SE Technik Avant Multitronic 5dr
2015 (65 reg) | 64,000 miles
£11,490
Audi A4 Avant 2.0 TDI ultra S line Avant (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 100,000 miles
£4,990
Audi A3 Tfsi Sport 1.4 3dr
2012 (12 reg) | 77,500 miles
£9,750
Audi A3 1.6 TDI SE Sportback (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 60,000 miles
£16,000
Audi Q3 2.0 TDI Quattro S Line Plus 5dr
2015 (15 reg) | 46,784 miles
£4,750
Audi A4 2.0 TDI SE Multitronic 4dr
2009 (09 reg) | 118,000 miles
£999
Audi A3 1.9 TDI SE Sportback 5dr
2006 (55 reg) | 192,000 miles
£7,500
Audi A1 1.4 TFSI Competition 3dr
2011 (61 reg) | 41,573 miles
£8,750
Audi A5 2.0 TDI S line Sportback 5dr
2012 (12 reg) | 82,000 miles
£17,690
Audi TT TFSI S LINE*Full Audi History*Bluetooth*Heated seats* 1.8 3dr
2016 (16 reg) | 17,000 miles
£18,500
Audi A3 Sportback S3 TFSI Quattro 5dr S Tronic 2.0
2014 (14 reg) | 28,000 miles
£5,990
Audi A6 Avant 2.0 TDI S line Special Edition 5dr
2011 (11 reg) | 89,000 miles
£8,490
Audi A1 2.0 TDI Black Edition Sportback 5dr
2013 (13 reg) | 60,000 miles
£5,990
Audi A4 Avant 2.0 TDI S line 5dr
2010 (60 reg) | 125,000 miles
£9,245
Audi A3 2.0 TDI S LINE 5DR
2013 (13 reg) | 86,236 miles
£12,495
Audi TT 2.0 TDI ultra Sport Roadster (s/s) 2dr
2015 (15 reg) | 66,000 miles
£6,990
Audi A3 1.6 TDI SE Sportback 5dr
2013 (63 reg) | 86,000 miles
£8,490
Audi TT 1.8 TFSI Sport 2dr
2013 (63 reg) | 67,000 miles
£9,250
Audi A3 1.6 TDI ultra SE Sportback 5dr
2016 (16 reg) | 60,000 miles
£12,750
Audi Q5 2.0 TDI SE quattro (s/s) 5dr
2014 (63 reg) | 60,000 miles
£7,990
Audi A4 2.0 TDI e SE Technik 4dr
2014 (14 reg) | 75,000 miles
£3,990
Audi A8 3.7 FSI SE quattro 4dr
2005 (05 reg) | 112,705 miles