Hyundai used cars for sale in Chelmsford
With 261 used Hyundai cars in Chelmsford available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,175
£23,495
Save£6,680
Hyundai Tucson 1.6 TGDi 177 Premium 5dr 2WD DCT
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£25,520
£25,120
Save£400
Hyundai Ioniq 1.6 h-GDi 1st Edition DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£25,800
£24,000
Save£1,800
Hyundai Tucson 1.6 CRDi SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel SUV
RRP£18,555
£18,000
Save£555
Hyundai Kona 1.0 T-GDi Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Hyundai cars for sale in Chelmsford
£3,995
Hyundai i10 1.2 Comfort 5dr
2009 (59 reg) | 32,000 miles
£2,290
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort Hatchback 5dr Diesel Manual (119 g/km, 115 bhp)
2010 (60 reg) | 99,000 miles
£2,399
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2010 (10 reg) | 88,972 miles
£5,390
Hyundai i10 1.0 SE 5dr
2014 (64 reg) | 15,000 miles
£5,170
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2011 (61 reg) | 45,000 miles
£12,500
Hyundai Tucson 2.0 Crdi Se Nav 5Dr Auto
2016 (16 reg) | 48,991 miles
£1,495
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2008 (08 reg) | 60,000 miles
£2,995
Hyundai i20 1.2 Classic 5dr
2009 (59 reg) | 54,000 miles
£1,599
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 CDX+ 5dr
2006 (56 reg) | 88,000 miles
£699
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2006 (56 reg) | 95,417 miles
£699
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2006 (56 reg) | 95,417 miles
£7,495
Hyundai i40 1.7 CRDi Style 4dr
2014 (64 reg) | 50,000 miles
£3,795
Hyundai Santa Fe 2.2 CRTD Limited Edition 5dr (7 seats)
2008 (57 reg) | 91,000 miles
£8,995
Hyundai I10 1.0 Go SE 5dr
2018 (68 reg) | 7,042 miles
£2,395
Hyundai Tucson 2.0 CRTD CDX 5dr
2005 (55 reg) | 28,000 miles
£3,450
Hyundai I30 COMFORT 1.4 5dr
2010 (10 reg) | 52,500 miles
£4,500
Hyundai i40 1.7 CRDi Premium 5dr
2013 (62 reg) | 137,000 miles
£2,000
Hyundai i20 1.2 Classic 3dr
2010 (10 reg) | 77,051 miles
£4,880
Hyundai ix20 1.4 Active 5dr
2012 (12 reg) | 49,000 miles
£1,125
Hyundai i20 1.2 Classic 3dr
2009 (59 reg) | 139,000 miles
£7,995
Hyundai i800 2.5 CRDi Style 5dr
2010 (10 reg) | 78,000 miles
£6,695
Hyundai IX35 1.6 STYLE GDI 5d 133 BHP Finance Arranged / P/x Welcome
2012 (62 reg) | 49,000 miles
£5,795
Hyundai ix35 CRDI PREMIUM 1.7 5dr
2011 (11 reg) | 72,000 miles
£5,490
Hyundai i20 1.4 Comfort 5dr
2010 (10 reg) | 15,760 miles