Toyota used cars for sale in Southend
With 351 used Toyota cars in Southend available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Southend
£14,295
Toyota Yaris Hybrid 1.5 Design 5-Dr 5dr
2016 (66 reg) | 10,875 miles
£7,995
Toyota Auris DUAL VVT-I ICON PLUS 1.3 5dr
2014 (14 reg) | 20,000 miles
£7,250
Toyota Auris 1.6 V-Matic Icon+ 5dr
2014 (64 reg) | 30,550 miles
£9,495
Toyota Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Icon 5-Dr 5dr
2015 (15 reg) | 33,270 miles
£3,250
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Platinum Multimode 3dr (a/c)
2008 (08 reg) | 44,750 miles
£1,995
Toyota Aygo 1.0 VVT-i + 5dr
2008 (08 reg) | 68,200 miles
£2,495
Toyota Aygo 1.4 + 5dr
2007 (07 reg) | 85,000 miles
£23,495
Toyota C-Hr Hybrid 1.8 (122bhp) Excel Crossover 5-Dr 5dr
2018 (18 reg) | 8,200 miles
£895
Toyota Corolla 1.4 VVT-i Colour Collection 5dr
2004 (54 reg) | 92,250 miles
£2,195
Toyota Aygo 1.0 VVT-i + Multimode 5dr
2006 (06 reg) | 71,000 miles
£2,295
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Blue Blue 5dr
2010 (60 reg) | 84,648 miles
£1,295
Toyota Avensis 1.8 VVT-i T3-X 5dr
2005 (05 reg) | 104,196 miles
£3,990
Toyota Yaris 1.33 VVT-i TR 3dr
2013 (62 reg) | 63,240 miles
£4,995
Toyota Auris 1.6 V-Matic Colour Collection 5dr
2012 (62 reg) | 79,000 miles
£950
Toyota Yaris 1.3 VVT-i T3 5dr
2006 (06 reg) | 103,000 miles
£3,495
Toyota Aygo 1.0 VVT-i GO 5dr
2011 (61 reg) | 75,000 miles
£4,695
Toyota Yaris VVT-I EDITION 1.0 5dr
2012 (62 reg) | 49,000 miles
£930
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 16v GLS 3dr
2001 (X reg) | 99,000 miles
£5,695
Toyota VVT-I IQ 1.0 3dr
2010 (10 reg) | 8,000 miles
£4,550
Toyota Yaris 1.4 D-4D TR 5dr
2012 (62 reg) | 48,200 miles
£9,245
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-claim Limited Edition 5-Dr 5dr
2017 (17 reg) | 11,000 miles
£21,095
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Business Edition Plus 5-Dr 5dr
2016 (66 reg) | 17,261 miles
£12,000
Toyota Hilux 3.0 D-4D Invincible Crewcab Pickup 4dr
2013 (63 reg) | 44,000 miles
£23,495
Toyota Prius 1.8 Business Edition Plus Hybrid 5dr HB
2019 (68 reg) | 6,063 miles