Toyota used cars for sale in Barnstaple
With 23 used Toyota cars in Barnstaple available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Barnstaple
£11,995
Toyota Yaris 1.5 VVT-i ( 98bhp ) E-CVT 2018MY Blue Bi-Tone Hybrid 5dr
2017 (67 reg) | 30,052 miles
£12,600
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Icon Tech 5dr CVT
2018 (67 reg) | 25,595 miles
£6,500
Toyota Hilux 3.0 D-4D HL3 Crewcab Pickup 4WD 4dr (EU4)
2007 (57 reg) | 81,500 miles
£6,995
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-press 5dr
2017 (67 reg) | 17,500 miles
£9,495
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Play 5dr
2019 (19 reg) | 2,855 miles
£10,500
Toyota Yaris Hatchback 1.5 VVT-i Design 5dr
2018 (18 reg) | 20,186 miles
£5,495
Toyota RAV4 2.2 D-4D XT-R 4WD 5dr
2010 (10 reg) | 87,000 miles
£16,900
Toyota Auris 1.8 VVT-i HSD ( 134bhp ) CVT 2015MY Excel Hybrid 5dr
2017 (66 reg) | 44,000 miles
£6,990
Toyota Auris EXCEL D-4D 1.4
2013 (63 reg) | 43,828 miles
£16,995
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid GR-Sport 5dr CVT
2019 (19 reg) | 5,500 miles
£14,995
Toyota Yaris Icon Tech 1.5 Man 5dr
2019 (69 reg) | 25 miles
£20,500
Toyota C-Hr Hatchback 1.2T Dynamic 5dr
2019 (19 reg) | 11,000 miles
£20,250
Toyota C-Hr Hatchback 1.2T Dynamic 5dr
2019 (19 reg) | 11,000 miles
£18,600
Toyota C-Hr Hatchback 1.2T Dynamic 5dr
2017 (17 reg) | 11,000 miles
£9,650
Toyota Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Icon 5-Dr 5dr
2015 (15 reg) | 30,760 miles
£21,495
Toyota Auris Touring Sport 1.8 Hybrid Excel TSS 5dr CVT [Leather]
2018 (68 reg) | 8,000 miles
£11,150
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Trend 5dr
2019 (19 reg) | 1,000 miles
£25,950
Toyota C-Hr 1.8 VVT-i ( 120bhp ) Hybrid CVT 2018MY Dynamic 5dr
2019 (68 reg) | 7,500 miles
£19,873
Toyota Auris Hybrid 1.8 VVT-i HSD Icon Tech Touring Sport 5dr
2018 (68 reg) | 9,900 miles
£3,495
Toyota RAV4 2.0 XT4 4WD 5dr
2006 (06 reg) | 86,000 miles
£28,995
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Design AWD 5-Dr 5dr
2018 (68 reg) | 2,000 miles
£16,972
Toyota Auris Hybrid 1.8 VVT-i HSD Icon Tech 5-Dr 5dr
2018 (18 reg) | 9,000 miles
£27,600
Toyota Hilux 2.4D-4D Invincible Double Cab Pickup 2.4
2018 (18 reg) | 8,000 miles