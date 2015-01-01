DS Automobiles used cars for sale in Barnsley
With 20 used DS Automobiles cars in Barnsley available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand DS Automobiles cars for sale in Barnsley
£7,627
DS Automobiles DS3 1.6 BlueHDi 120 DSport 3dr Bluetooth
2016 (65 reg) | 38,765 miles
£7,800
DS Automobiles Ds 3 Hatchback 1.2 PureTech Elegance 3dr
2016 (16 reg) | 36,530 miles
£7,500
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Elegance 3dr
2016 (16 reg) | 32,820 miles
£7,737
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi Elegance 3dr
2017 (66 reg) | 34,441 miles
£8,497
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Elegance 3dr
2017 (17 reg) | 8,935 miles
£7,590
DS Automobiles DS 4 1.6 BlueHDi DStyle Nav 5dr EAT6
2015 (65 reg) | 38,555 miles
£7,690
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr
2017 (17 reg) | 14,556 miles
£9,800
DS Automobiles Ds 3 1.6 BlueHDi Connected Chic 3dr Hatchback
2018 (18 reg) | 12,020 miles
£8,495
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Elegance (s/s) 3dr
2016 (66 reg) | 25,903 miles
£12,795
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Cafe Racer (s/s) 3dr
2018 (68 reg) | 4,517 miles
£5,995
DS Automobiles Ds 3 1.6 BlueHDi Elegance 3dr
2016 (66 reg) | 95,800 miles
£8,790
DS Automobiles Ds 3 1.6 BlueHDi 120 Elegance 3dr Hatchback
2016 (66 reg) | 16,954 miles
£9,468
DS Automobiles DS3 1.2 PureTech 82 Connected Chic 3dr Satellite Navigation
2018 (18 reg) | 11,500 miles
£10,149
DS Automobiles DS5 2.0 BlueHDi Elegance 5dr Satellite Navigation
2015 (65 reg) | 45,084 miles
£7,295
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH 82PS CHIC 3DR
2016 (16 reg) | 27,542 miles
£8,028
DS Automobiles DS3 1.2 PureTech Chic 3dr Bluetooth
2016 (66 reg) | 21,905 miles
£7,595
DS Automobiles DS3 Elegance Puretech S/S 1.2 3dr
2016 (66 reg) | 12,000 miles
£9,999
DS Automobiles DS3 1.2 PureTech Connected Chic 3dr EAT6 Satellite Navigation
2017 (67 reg) | 4,496 miles
£9,245
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Connected Chic 3dr
2018 (18 reg) | 12,283 miles
£9,996
DS Automobiles DS 4 2.0 BLUEHDI PRESTIGE 5DR
2017 (17 reg) | 16,479 miles