Toyota used cars for sale in Barnet
With 148 used Toyota cars in Barnet available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Barnet
£5,950
Toyota Auris 1.6 TR 5dr
2011 (61 reg) | 8,000 miles
£6,500
Toyota Auris 1.6 TR 5dr
2011 (11 reg) | 3,000 miles
£8,400
Toyota Yaris 1.33 VVT-i Icon 5dr CVT
2015 (64 reg) | 20,136 miles
£8,500
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D LC5 5dr
2004 (54 reg) | 118,800 miles
£11,450
Toyota Verso 1.6 V-matic Icon 5dr (7 Seat)
2016 (66 reg) | 19,000 miles
£999
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 16v GLS 3dr
2001 (Y reg) | 133,000 miles
£3,750
Toyota Verso 2.0 TR D-4D 125 BHP AIR CON
2009 (09 reg) | 97,748 miles
£1,250
Toyota Celica 1.8 VVTL-i T Sport 3dr (leather)
2004 (04 reg) | 142,000 miles
£13,750
Toyota Auris 1.8 VVT-h Excel Touring Sports e-CVT HSD 5dr
2015 (64 reg) | 58,000 miles
£14,950
Toyota Auris 1.8 VVT-h Icon Tech CVT (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 25,000 miles
£995
Toyota Yaris 1.0 VVT-i 16v GS 5dr
2002 (02 reg) | 73,900 miles
£995
Toyota Previa 8 SEATER 2.4 Automatic
1999 (T reg) | 143,000 miles
£2,490
Toyota IQ 1.0 VVT-i 2 3dr
2009 (09 reg) | 80,000 miles
£1,495
Toyota Avensis 2.0 D-4D TR 5dr
2008 (58 reg) | 133,383 miles
£4,890
Toyota Yaris 1.0 VVT-i TR 5dr (Touch & Go)
2013 (63 reg) | 56,000 miles
£5,050
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Ice Multimode 5dr
2011 (11 reg) | 60,000 miles
£3,495
Toyota RAV4 2.0 VVT-i XT5 4WD 5dr
2005 (55 reg) | 107,000 miles
£15,441
Toyota Auris Hybrid 1.8 VVT-i HSD Icon Tech 5-Dr 5dr
2018 (18 reg) | 18,652 miles
£14,612
Toyota Auris Hybrid 1.8 VVT-i HSD Icon 5-Dr 5dr
2016 (66 reg) | 17,537 miles
£23,276
Toyota 7 Seat Prius + 1.8 VVT-i Icon 5-Dr 1.8 VVT-h Icon CVT (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 13,125 miles
£2,795
Toyota Auris 1.6 SR Multimode 5dr
2009 (58 reg) | 84,659 miles
£865
Toyota Previa 2.0 D-4D T3 MPV 5dr Diesel Manual (7 Seats) (191 g/km, 114 bhp)
2003 (53 reg) | 184,000 miles
£5,600
Toyota Yaris 1.4 D-4D Icon 5dr EU5
2015 (15 reg) | 27,233 miles
£4,995
Toyota Verso 1.6 V-Matic TR 5dr (7 Seats)
2010 (10 reg) | 59,000 miles