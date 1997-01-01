Chrysler used cars for sale in Barking
With 9 used Chrysler cars in Barking available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Chrysler cars for sale in Barking
£2,695
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited XS 5dr
2006 (56 reg) | 89,830 miles
£2,600
Chrysler Crossfire 3.2 2dr
2007 (57 reg) | 87,175 miles
£3,990
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 5dr
2006 (56 reg) | 89,000 miles
£1,500
Chrysler Voyager 2.4 LX 5dr
2005 (05 reg) | 71,067 miles
£3,695
Chrysler 300C 5.7 Hemi V8 4dr
2006 (56 reg) | 96,000 miles
£880
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited 5dr
2006 (56 reg) | 77,500 miles
£2,195
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited 5dr
2006 (06 reg) | 131,084 miles
£1,800
+ VAT
Chrysler Ypsilon 1.2 SE (s/s) 5dr
2014 (14 reg) | 61,555 miles
£2,650
Chrysler Crossfire 3.2 Coupe 2dr Petrol Manual (250 g/km, 215 bhp)
2006 (06 reg) | 88,000 miles