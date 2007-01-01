Hyundai used cars for sale in Craigavon
With 57 used Hyundai cars in Craigavon available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,175
£23,495
Save£6,680
Hyundai Tucson 1.6 TGDi 177 Premium 5dr 2WD DCT
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£25,520
£25,120
Save£400
Hyundai Ioniq 1.6 h-GDi 1st Edition DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£25,800
£24,000
Save£1,800
Hyundai Tucson 1.6 CRDi SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel SUV
RRP£18,555
£18,000
Save£555
Hyundai Kona 1.0 T-GDi Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Hyundai cars for sale in Craigavon
£7,795
Hyundai Ix35 CRDi GO 1.7 5dr
2014 (14 reg) | 71,201 miles
£6,150
Hyundai i30 1.6 CRDi Classic 5dr
2015 (15 reg) | 50,000 miles
£13,495
Hyundai Tucson Crdi Premium Blue Drive 1.7 5dr
2016 (65 reg) | 21,593 miles
£11,450
Hyundai Tucson 1.7 CRDi Blue Drive SE Nav (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 44,000 miles
£9,850
Hyundai i40 1.7 CRDi Blue Drive S Tourer (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 39,000 miles
£8,650
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Premium 5dr (7 seats)
2012 (12 reg) | 86,000 miles
£19,995
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Blue Drive Premium SE 5dr Auto [7 Seats]
2016 (16 reg) | 22,116 miles
£4,995
Hyundai ix35 2.0 CRDi 16v Premium SUV 5dr Diesel Manual 4WD (154 g/km, 134 bhp)
2012 (61 reg) | 152,000 miles
£3,000
Hyundai Santa Fe 2.2 CRTD GSI 5dr
2007 (07 reg) | 133,477 miles
£8,995
Hyundai i20 1.2 SE 5dr
2018 (18 reg) | 6,000 miles
£11,650
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive SE Nav (s/s) 5dr
2018 (67 reg) | 28,000 miles
£12,900
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Premium 4WD 5dr (7 seats)
2014 (64 reg) | 68,000 miles
£9,995
Hyundai ix35 1.7 CRDi SE 5dr 2WD
2016 (65 reg) | 26,847 miles
£3,950
Hyundai i20 1.2 Premium 5dr
2016 (65 reg) | 21,616 miles
£14,795
Hyundai Santa Fe Crdi Premium 2.2 5dr
2015 (15 reg) | 69,368 miles
£11,695
Hyundai I30 CRDi SE Nav 1.6 5dr
2018 (67 reg) | 25,289 miles
£7,250
Hyundai IX35 SE CRDI 1.7 5dr
2013 (63 reg) | 61,255 miles
£5,200
Hyundai ix35 2.0 16v Style 2WD 5dr
2010 (10 reg) | 62,000 miles
£9,295
Hyundai i20 1.2 Premium Nav 5dr
2018 (67 reg) | 22,356 miles
£14,995
Hyundai I40 Crdi Se Nav Blue Drive 1.7 5dr
2018 (18 reg) | 12,782 miles
£10,994
Hyundai i30 1.6 CRDi SE 5dr
2017 (67 reg) | 16,288 miles
£10,995
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive SE (s/s) 5dr
2018 (67 reg) | 28,000 miles
£10,995
Hyundai Tucson 1.7 CRDi Blue Drive SE 5dr 2WD
2015 (65 reg) | 43,330 miles
£8,285
Hyundai I20 1.2 SE 5dr 1.2 SE 5dr
2018 (18 reg) | 26,834 miles