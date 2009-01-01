Vauxhall used cars for sale in Newtownabbey
With 130 used Vauxhall cars in Newtownabbey available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,110
£27,127
Save£1,983
Vauxhall Insignia 2.0 Turbo D SRi Vx-line Nav 5dr Diesel Hatchback
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,820
£14,999
Save£4,821
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall cars for sale in Newtownabbey
£9,995
Vauxhall Mokka 1.6 SE S/S 5d 114 BHP
2016 (66 reg) | 12,600 miles
£8,950
Vauxhall Mokka EXCLUSIV CDTI S/S HEATED SEATS HEATED STEERING WHE 1.6 5dr
2016 (16 reg) | 22,928 miles
£4,450
Vauxhall Corsa SXI AC FULL TOWNPARKS SERVICE HISTORY ONLY 39K 1.2 3dr
2014 (14 reg) | 39,839 miles
£2,995
Vauxhall Astra 1.4 16v Exclusiv 5dr
2011 (61 reg) | 94,000 miles
£2,695
Vauxhall Insignia 1.8 i VVT 16v SRi 5dr
2011 (11 reg) | 68,000 miles
£5,995
Vauxhall Astra GTC SRI PARKING SENSORS 180PS FULL VAUXHALL SERVIC 1.6 3dr
2013 (13 reg) | 50,645 miles
£9,795
Vauxhall Insignia SRI VX-LINE CDTI ECOFLEX S/S FULL LEATHER HEATED S 2.0 5dr
2016 (16 reg) | 43,437 miles
£5,995
Vauxhall Astra Gtc 2.0 GTC SPORT CDTI S/S 3d 162 BHP
2015 (64 reg) | 78,000 miles
£3,295
Vauxhall Astra 1.7 CDTi ecoFLEX Active 5dr
2012 (12 reg) | 108,000 miles
£7,750
Vauxhall Astra 1.6 TECH LINE CDTI ECOFLEX S/S 5d 108 BHP FULL SERVICE HISTORY SAT NAV
2016 (66 reg) | 59,777 miles
£3,295
Vauxhall Meriva 1.4 S AC 5d 99 BHP
2013 (13 reg) | 51,000 miles
£4,999
Vauxhall Antara 2.2 CDTi Exclusiv AWD 5dr
2012 (62 reg) | 50,674 miles
£10,750
Vauxhall Mokka X ACTIVE ECOTEC S/S PARKING SENSORS ONLY 19K 1.4 5dr
2018 (67 reg) | 19,259 miles
£5,750
Vauxhall Corsa SRI ECOFLEX INTELLILINK 30 ROAD TAX 1.4 5dr
2015 (64 reg) | 50,334 miles
£5,896
Vauxhall Corsa 1.4i ecoFLEX SRi 5dr
2016 (16 reg) | 41,341 miles
£8,990
Vauxhall Mokka 1.6 i Exclusiv (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 11,212 miles
£2,495
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v SE 5dr (a/c)
2012 (12 reg) | 46,000 miles
£3,995
Vauxhall Astra 1.4 16v SRi 5dr
2013 (62 reg) | 95,000 miles
£5,300
Vauxhall Corsa 1.4i ecoFLEX SRi 5dr
2016 (16 reg) | 57,000 miles
£1,500
Vauxhall Meriva 1.6 i 16v Design 5dr (a/c)
2010 (59 reg) | 77,000 miles
£5,995
Vauxhall Zafira DESIGN ONLY 30K HEATED SEATS FULL TOWNPARKS SERVIC 1.8 5dr
2013 (62 reg) | 30,354 miles
£12,975
Vauxhall Crossland X TECH LINE NAV HEATED SEATS WINTER PACK PARKING SEN 1.2 5dr
2019 (68 reg) | 2,291 miles
£2,395
Vauxhall Zafira 1.6 LIFE 5dr 7-Seater
2009 (09 reg) | 66,000 miles
£11,975
Vauxhall Crossland X ELITE S/S ONLY 8K HEATED SEATS HEATED WINDSCREEN P 1.6 5dr
2018 (18 reg) | 8,621 miles