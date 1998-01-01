Toyota used cars for sale in Newtownabbey
With 47 used Toyota cars in Newtownabbey available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Newtownabbey
£2,995
Toyota Auris 1.3 TR VVT-I S/S 5d 99 BHP
2009 (09 reg) | 61,000 miles
£10,995
Toyota RAV4 2.2 D-4D Invincible 4WD 5dr
2013 (13 reg) | 62,100 miles
£7,695
Toyota Auris 1.6 V-Matic Icon+ 5Dr
2015 (64 reg) | 31,095 miles
£9,250
Toyota Auris ICON + VVT-I CVT 1.8 5dr
2014 | 47,884 miles
£10,950
Toyota Avensis 1.6 D-4D Business Edition (s/s) 4dr
2017 (17 reg) | 35,400 miles
£5,200
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 3dr
2016 (66 reg) | 31,462 miles
£11,995
+ VAT
Toyota Hi-Lux 3.0 INVINCIBLE 4X4 D-4D DCB 169 BHP
2012 (62 reg) | 92,100 miles
£4,395
Toyota Aygo 1.0 Vvt-I X 5Dr
2015 (15 reg) | 39,208 miles
£4,450
Toyota Auris 1.6 V-Matic Icon 5dr
2014 (14 reg) | 103,000 miles
£5,495
Toyota Verso 2.0 D-4D Tr Pan Rf 5Dr
2011 (61 reg) | 70,026 miles
£6,495
Toyota Auris 1.8 T4 CVT 5dr
2011 (11 reg) | 65,000 miles
£7,650
Toyota Yaris 1.33 Vvt-I Icon 5Dr
2016 (16 reg) | 18,677 miles
£12,095
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Icon Tech 5Dr Cvt
2017 (67 reg) | 23,250 miles
£13,595
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Icon Tech 5Dr Cvt
2018 (18 reg) | 11,413 miles
£9,950
Toyota Avensis 1.6 D-4D Business Edition (s/s) 4dr
2017 (17 reg) | 48,723 miles
£3,400
Toyota RAV4 2.0 XT-R 4WD 5dr
2008 (08 reg) | 77,000 miles
£4,495
Toyota Aygo 1.0 VVT-I X 5dr
2015 (15 reg) | 69,000 miles
£2,750
Toyota Aygo 1.0 BLUE VVT-I 3dr
2010 (10 reg) | 60,000 miles
£2,895
Toyota Yaris 1.0 VVT-i TR 5dr
2010 (59 reg) | 45,000 miles
£7,450
Toyota Aygo 1.0 Vvt-I X-Clusiv 3 5Dr
2017 (17 reg) | 21,517 miles
£6,200
Toyota Aygo 1.0 Vvt-I X-Play 5Dr
2017 (17 reg) | 15,554 miles
£1,007
Toyota Yaris 1.0 VVT-i T2 3dr
2007 (56 reg) | 63,500 miles
£19,990
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Excel 5Dr Cvt
2017 (67 reg) | 27,457 miles
£1,199
Toyota Aygo 1.0 VVT-i + 3dr
2006 (55 reg) | 70,000 miles