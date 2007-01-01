Honda used cars for sale in Newtownabbey
With 30 used Honda cars in Newtownabbey available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Newtownabbey
£7,695
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr (dab)
2013 (63 reg) | 68,000 miles
£1,995
Honda Jazz 1.2 DSI S 5d 76 BHP
2009 (58 reg) | 89,000 miles
£13,475
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2015 (15 reg) | 48,000 miles
£7,995
Honda Cr-V I-DTEC EX FULL LEATHER HEATED SEATS SAT NAV REVERS 2.2 5dr
2012 (12 reg) | 76,138 miles
£4,250
Honda Civic 1.4 I-VTEC TYPE S 3dr
2010 (10 reg) | 58,000 miles
£10,995
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi 5dr
2015 (65 reg) | 38,780 miles
£16,775
Honda Civic I-DTEC SR REVERSE CAMERA SAT NAV 1.6 5dr
2019 (19 reg) | 6,038 miles
£3,195
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (08 reg) | 122,941 miles
£4,999
Honda Legend 3.5 i-VTEC V6 EX 4dr
2007 (56 reg) | 48,626 miles
£11,990
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 65,789 miles
£5,495
Honda Civic 2.2 I-DTEC ES 5dr
2012 (62 reg) | 64,000 miles
£5,795
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE 5dr
2013 (13 reg) | 78,485 miles
£3,495
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX 4dr
2008 (08 reg) | 125,000 miles
£10,495
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE Plus (Navi) (s/s) 5dr
2017 (66 reg) | 22,190 miles
£5,749
Honda Civic 1.6 i-DTEC S 5dr (DAB/Premium Audio/Bluetooth)
2014 (64 reg) | 82,000 miles
£11,450
Honda Hr-V SE I-DTEC 1.6 5dr
2016 | 25,342 miles
£3,550
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (57 reg) | 89,960 miles
£12,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 44,500 miles
£4,290
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX GT 4dr
2009 (59 reg) | 100,000 miles
£2,650
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2008 (08 reg) | 85,000 miles
£5,695
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE+T 5dr
2012 (12 reg) | 112,670 miles
£3,495
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE 5dr
2009 (59 reg) | 90,000 miles
£18,495
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE 5dr
2019 (68 reg) | 3,410 miles
£3,795
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2009 (09 reg) | 74,000 miles