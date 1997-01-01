Honda used cars for sale in Shrewsbury
With 30 used Honda cars in Shrewsbury available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Shrewsbury
£7,791
Honda Civic 1.4 i-VTEC S 5dr
2016 (16 reg) | 45,939 miles
£7,595
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 66,786 miles
£8,795
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus (Navi) (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 60,900 miles
£4,595
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2007 (57 reg) | 60,500 miles
£1,799
Honda Civic 1.8 SE I-VTEC 5d 139 BHP
2006 (56 reg) | 108,000 miles
£9,250
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Navi (DASP) (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 73,480 miles
£2,100
Honda Civic 2.2 i-CDTi Si 5dr
2010 (10 reg) | 108,000 miles
£2,995
Honda Accord 2.4 i-VTEC EX 4dr
2008 (57 reg) | 95,693 miles
£6,995
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2009 (59 reg) | 49,365 miles
£12,590
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 5dr
2015 (15 reg) | 31,386 miles
£5,695
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 65,353 miles
£7,995
Honda Civic I-VTEC SE PLUS PARKING SENSORS FRONT AND REAR 1.8 5dr
2015 (15 reg) | 50,000 miles
£6,887
Honda Jazz 1.3 SE 5dr
2016 (16 reg) | 51,736 miles
£5,995
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2011 (11 reg) | 32,000 miles
£5,995
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr
2014 (14 reg) | 37,393 miles
£4,495
Honda Jazz 1.3L I-VTEC ES 5d 99 BHP
2012 (12 reg) | 52,184 miles
£6,494
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES Plus 5dr
2015 (15 reg) | 37,595 miles
£10,975
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 45,474 miles
£13,812
Honda Cr-V Estate 2.0 i-VTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (66 reg) | 19,717 miles
£3,995
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr
2011 (11 reg) | 63,000 miles
£3,000
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2010 (60 reg) | 24,000 miles
£8,995
Honda Civic i-DTEC Sport Nav 5dr 1.6
2015 (65 reg) | 42,500 miles
£9,617
Honda Civic 1.4 i-VTEC Sport 5dr
2016 (66 reg) | 22,400 miles
£11,000
Honda Civic 1.4 i-VTEC Sport 5dr
2017 (66 reg) | 10,500 miles