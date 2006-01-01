Vauxhall used cars for sale in Altrincham
With 45 used Vauxhall cars in Altrincham available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,110
£27,127
Save£1,983
Vauxhall Insignia 2.0 Turbo D SRi Vx-line Nav 5dr Diesel Hatchback
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,820
£14,999
Save£4,821
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall cars for sale in Altrincham
£5,991
Vauxhall Adam 1.2i Glam 3dr
2015 (65 reg) | 33,165 miles
£900
Vauxhall Astra 1.6 i 16v Club 5dr
2006 (56 reg) | 80,951 miles
£750
Vauxhall Astra 1.6 i 16v Life 5dr
2006 (06 reg) | 74,000 miles
£11,000
Vauxhall Corsa 1.4 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 896 miles
£880
Vauxhall Corsa 1.3 CDTi 16v Club 5dr
2008 (58 reg) | 135,000 miles
£650
Vauxhall Astra 1.6 i 16v Design 5dr (Twinport)
2006 (06 reg) | 97,000 miles
£6,695
Vauxhall Mokka 1.6 i VVT 16v Tech Line (s/s) 5dr
2014 (64 reg) | 12,500 miles
£1,400
Vauxhall Corsa 1.0 i 12v Breeze 3dr
2008 (08 reg) | 63,000 miles
£4,650
Vauxhall Antara 2.2 CDTi Exclusiv SUV 5dr Diesel Manual AWD (170 g/km, 161 bhp)
2012 (12 reg) | 57,000 miles
£3,195
Vauxhall Insignia 1.8 i VVT 16v Exclusiv 5dr
2012 (12 reg) | 108,000 miles
£4,940
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi ecoFLEX Tech Line (s/s) 5dr
2013 (63 reg) | 80,000 miles
£3,995
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi ecoFLEX 16v Elite (s/s) 5dr
2012 (12 reg) | 120,000 miles
£1,795
Vauxhall Vectra 1.9 CDTi 16v SRi 5dr
2008 (08 reg) | 102,000 miles
£3,495
Vauxhall Astra 1.7 CDTi ecoFLEX SE 5dr
2011 (11 reg) | 103,000 miles
£1,695
Vauxhall Zafira 1.9 CDTi Design 5dr
2008 (08 reg) | 110,226 miles
£965
Vauxhall Astra 1.4 i 16v Club 5dr
2007 (07 reg) | 73,000 miles
£1,395
Vauxhall Astra 1.7 CDTi 16v SXi Sport Hatch 3dr
2005 (05 reg) | 113,000 miles
£4,275
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi ecoFLEX Elite 5dr
2011 (11 reg) | 95,000 miles
£3,500
Vauxhall Astra 1.4 16v Exclusiv 5dr
2010 (60 reg) | 35,000 miles
£7,770
Vauxhall Adam 1.4i Slam 3dr
2016 (66 reg) | 14,241 miles
£2,985
Vauxhall Astra 1.4T 16v SE 5dr
2012 (12 reg) | 92,800 miles
£3,216
Vauxhall Corsa 1.2 SXI 5DR
2011 (61 reg) | 50,000 miles
£1,990
Vauxhall Astra 1.9 CDTi 16v SRi Sport Hatch 3dr
2007 (07 reg) | 59,000 miles
£8,790
Vauxhall Mokka 1.6 CDTi [110] ecoFLEX SE 5dr
2016 (66 reg) | 24,645 miles