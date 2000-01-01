Kia used cars for sale in Aberdeen
With 41 used Kia cars in Aberdeen available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£25,175
£22,999
Save£2,176
KIA Niro 1.6h GDi 2 SUV 5dr Petrol Hybrid DCT (s/s) (139 bhp)
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£32,735
£28,235
Save£4,500
KIA Sportage 1.6 T-GDi GT-Line S DCT AWD (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£14,230
£12,130
Save£2,100
KIA Picanto 1.25 3 Auto 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£15,475
£13,225
Save£2,250
KIA Picanto 1.25 X-Line S Auto 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Kia cars for sale in Aberdeen
£20,000
KIA Pro Ceed 1.6 CRDi ISG GT-Line 5dr DCT
2019 (19 reg) | 6,382 miles
£17,000
KIA Ceed 1.6 CRDi ISG GT-Line 5dr
2019 (19 reg) | 8,520 miles
£9,500
KIA RIO 1.4 2 5dr
2017 (17 reg) | 15,116 miles
£12,500
KIA Stonic 1.6 CRDi 2 5dr
2018 (18 reg) | 9,938 miles
£18,000
KIA Sportage 1.6 GDi ISG 2 5dr
2019 (69 reg) | 4,139 miles
£14,300
KIA Ceed 1.0T GDi ISG 2 5dr
2019 (19 reg) | 8,112 miles
£12,650
KIA Optima 1.7 CRDi ISG 3 4dr
2016 (66 reg) | 14,375 miles
£16,000
KIA Sportage 1.7 CRDi GT-Line Edition (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 25,260 miles
£6,300
KIA Picanto 1.0 1 5dr
2017 (67 reg) | 14,055 miles
£6,300
KIA Picanto 1.0 1 5dr
2017 (67 reg) | 13,969 miles
£3,750
KIA RIO 2 1.2 5dr
2012 (61 reg) | 70,000 miles
£11,500
KIA Sportage 1.7 CRDi ISG 2 5dr
2016 (66 reg) | 56,002 miles
£20,000
KIA Pro Ceed 1.6 CRDi ISG GT-Line 5dr
2019 (69 reg) | 854 miles
£16,000
KIA Optima 1.6 CRDi ISG 3 5dr DCT
2019 (19 reg) | 13,042 miles
£20,000
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 2 5dr DCT
2019 (19 reg) | 1,458 miles
£10,350
KIA Carens 1.7 CRDi 2 5dr
2016 (66 reg) | 30,733 miles
£14,000
KIA Stonic 1.0T GDi First Edition 5dr
2018 (18 reg) | 12,631 miles
£6,500
KIA Picanto 1.0 65 SE 5dr
2017 (17 reg) | 17,673 miles
£16,450
KIA Sportage 1.6 GDi ISG 2 5dr
2016 (66 reg) | 25,432 miles
£21,500
KIA Optima 1.6 CRDi ISG 3 5dr DCT
2019 (69 reg) | 3,310 miles
£7,495
KIA Sorento 2.2 CRDi KX-2 4x4 5dr (Nav)
2013 (62 reg) | 109,000 miles
£9,995
KIA Ceed Crdi 3 Isg 1.6 5dr
2016 (16 reg) | 29,000 miles
£6,400
KIA RIO 1.25 SR7 5dr
2015 (15 reg) | 25,000 miles
£18,500
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 3 5dr DCT
2017 (17 reg) | 23,256 miles