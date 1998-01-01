Honda used cars for sale in Wrexham
With 16 used Honda cars in Wrexham available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Wrexham
£4,000
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R 3dr
2004 (04 reg) | 115,250 miles
£3,333
Honda Prelude 2.2 VTI Motegi 2dr (sun roof, a/c)
2000 (V reg) | 83,000 miles
£9,250
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Navi (DASP) (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 73,480 miles
£3,995
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2011 (60 reg) | 55,980 miles
£4,795
Honda Civic 1.8 I-VTEC ES I-SHIFT 5d 139 BHP
2009 (09 reg) | 31,916 miles
£6,995
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2009 (59 reg) | 49,365 miles
£5,350
Honda Civic 1.8 i-VTEC Si 5dr
2010 (60 reg) | 53,000 miles
£2,500
Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport 5dr
2007 (57 reg) | 79,000 miles
£3,650
Honda Civic 1.4 i-VTEC Si 5dr
2010 (60 reg) | 79,000 miles
£3,000
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2008 (58 reg) | 79,000 miles
£5,995
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC SE 5d 148 BHP Extended Warranties Available
2008 (08 reg) | 49,000 miles
£8,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus (Navi) (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 66,493 miles
£10,395
Honda Jazz i-VTEC SE 1.3 5dr
2018 (18 reg) | 11,600 miles
£3,595
Honda Jazz 1.2 SE 5dr
2009 (09 reg) | 63,000 miles