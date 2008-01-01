Honda used cars for sale in Widnes
With 16 used Honda cars in Widnes available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Widnes
£2,595
Honda Civic 2.2 i-CTDi EX 5dr
2010 (10 reg) | 123,950 miles
£12,599
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE 5dr CVT
2018 (18 reg) | 16,113 miles
£1,790
Honda Civic 2.2 i-CTDi SE 5dr
2008 (08 reg) | 150,000 miles
£10,780
Honda Jazz 1.3 EX Navi 5dr CVT Sat Nav/ Reverse Camera
2016 (16 reg) | 27,889 miles
£16,999
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE 5dr
2018 (68 reg) | 7,080 miles
£15,499
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr Auto
2019 (19 reg) | 4,686 miles
£11,299
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE 5dr
2018 (18 reg) | 22,307 miles
£9,250
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Navi (DASP) (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 73,480 miles
£16,799
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX 5dr Auto
2019 (19 reg) | 14,182 miles
£2,995
Honda Jazz 1.4 ES Hatchback 5dr Petrol Manual (128 g/km, 98 bhp)
2009 (09 reg) | 59,947 miles
£13,599
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 SR 5dr
2018 (68 reg) | 12,328 miles
£4,995
Honda Jazz 1.4 ES-T 5dr
2010 (10 reg) | 18,000 miles
£12,799
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE 5dr
2018 (68 reg) | 10,650 miles
£15,699
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Plus 5dr 2WD [Nav]
2018 (18 reg) | 20,651 miles
£8,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus (Navi) (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 66,493 miles
£5,195
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2013 (13 reg) | 49,945 miles