Kia used cars for sale in Warrington
With 167 used Kia cars in Warrington available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£25,175
£22,999
Save£2,176
KIA Niro 1.6h GDi 2 SUV 5dr Petrol Hybrid DCT (s/s) (139 bhp)
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£32,735
£28,235
Save£4,500
KIA Sportage 1.6 T-GDi GT-Line S DCT AWD (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£14,230
£12,130
Save£2,100
KIA Picanto 1.25 3 Auto 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£15,475
£13,225
Save£2,250
KIA Picanto 1.25 X-Line S Auto 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Kia cars for sale in Warrington
£3,590
KIA Picanto 1.2 2 ECODYNAMICS 5d 84 BHP
2011 (61 reg) | 54,505 miles
£8,151
KIA Picanto 1.0 2 5dr
2018 (68 reg) | 6,668 miles
£1,380
KIA Picanto 1.0 GS 5dr
2006 (06 reg) | 55,000 miles
£10,488
KIA Sportage 1.7 CRDI 2 ISG 5d 114 BHP 1 OWNER + SERVICE HISTORY
2015 (65 reg) | 35,000 miles
£10,988
KIA Sportage 1.7 CRDI 1 ISG 5d 114 BHP SERVICE HISTORY
2016 (66 reg) | 38,000 miles
£12,999
KIA Optima 1.7 CRDi ISG 2 5dr
2018 (68 reg) | 7,757 miles
£10,500
KIA RIO 1.25 1 5dr
2019 (19 reg) | 2,523 miles
£15,999
KIA Ceed 1.4T GDi ISG 3 5dr
2019 (19 reg) | 5,970 miles
£1,950
KIA Picanto 1.1 Graphite 5dr
2011 (11 reg) | 86,000 miles
£5,450
KIA Sportage 2.0 CRDi KX-3 AWD 5dr
2012 (62 reg) | 119,800 miles
£10,500
KIA RIO 1.25 1 5dr
2019 (19 reg) | 4,864 miles
£3,990
KIA RIO 1.2 VR7 5d 84 BHP
2014 (14 reg) | 73,583 miles
£11,488
KIA Carens 1.7 CRDI 2 ISG 5d AUTO 139 BHP 1 OWNER + SERVICE HISTORY
2016 (66 reg) | 43,000 miles
£14,832
KIA Sportage 2.0 CRDi GT-Line 5dr [AWD] Leather Seats
2016 (66 reg) | 35,257 miles
£3,190
KIA Picanto 1, ZERO RD TAX , AA WARRANTY 1.0 3dr
2011 (61 reg) | 50,000 miles
£3,290
KIA Ceed 2, AA WARRANTY , LOVELY CLEAN CAR 1.6 5dr
2011 (61 reg) | 73,000 miles
£990
KIA RIO 1.4 2 5dr
2008 (08 reg) | 59,000 miles
£14,981
KIA Sportage 1.6 GDi ISG 2 5dr
2017 (17 reg) | 4,591 miles
£12,754
KIA Sportage 1.7 CRDi ISG 2 5dr Satellite Navigation
2016 (66 reg) | 30,084 miles
£1,500
KIA Carens 1.8 LE 5dr
2006 (55 reg) | 66,000 miles
£18,000
KIA Sportage 1.6 GDi ISG 2 5dr
2019 (69 reg) | 5,047 miles
£12,500
KIA RIO 1.4 2 5dr Auto
2019 (19 reg) | 1,640 miles
£2,450
KIA Picanto 1.1 Graphite 5dr
2011 (11 reg) | 27,000 miles
£12,999
KIA Ceed 1.6 CRDi ISG 2 5dr Bluetooth
2019 (19 reg) | 12,931 miles