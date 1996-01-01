Latest second hand Toyota Starlet cars for sale

Toyota Starlet cars for sale
With 8 used Toyota Starlet cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale across the UK.Search
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Latest second hand Toyota Starlet cars for saleView all
£525
Toyota Starlet 1.3 Solida Limited Edition 3dr
1999 (S reg) | 66,000 miles
£700
Toyota Starlet 1.3 Sportif 3dr
1998 (R reg) | 51,254 miles
£1,400
Toyota Starlet 1.3 Sportif 3dr
1996 (N reg) | 33,600 miles
£1,189
Toyota Starlet 1.3 i S 5dr
1998 (S reg) | 108,947 miles
£1,295
Toyota Starlet 1.3 Sportif Hatchback 3dr Petrol Automatic (188 g/km, 74 bhp)
1996 (P reg) | 98,000 miles
£750
Toyota Starlet 1.3 i S 3dr
1998 (S reg) | 73,000 miles
£1,395
Toyota Starlet 1.3 CD 5dr
1996 (N reg) | 48,000 miles
£650
Toyota Starlet 1.3 CD 5dr
1997 (P reg) | 87,865 miles