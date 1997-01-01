Toyota used cars for sale in Torquay
With 98 used Toyota cars in Torquay available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Torquay
£600
Toyota Corolla 1.4 VVT-i T2 5dr
2002 (02 reg) | 121,000 miles
£1,995
Toyota Mr-S Midship Runabout (MR2 Roadster) 1.8
2004 (53 reg) | 89,000 miles
£2,395
Toyota Aygo 1.0 VVT-I Plus 5dr
2007 (57 reg) | 63,000 miles
£9,900
Toyota Yaris Hybrid Excel 5dr 1.5
2015 (65 reg) | 58,600 miles
£1,995
Toyota Previa 2.4 T SPIRIT VVT-I 7STR 5d 154 BHP GREAT VALUE+NEW MOT ON SALE
2003 (03 reg) | 234,000 miles
£3,250
Toyota RAV 4 XT5 VVT AUTO 2.0 5DR RARE AUTO ESTATE+MOT OCT 2020
2005 (05 reg) | 92,000 miles
£995
Toyota Corolla 1.4 GS 5dr
2001 (Y reg) | 98,000 miles
£775
Toyota Yaris 1.0 VVT-i T3 3dr
2004 (53 reg) | 88,000 miles
£7,440
Toyota Yaris 1.33 VVT-i Orange Edition 5dr
2016 (66 reg) | 58,380 miles
£5,995
Toyota Granvia 3.0 4dr
1997 (65 reg) | 66,981 miles
£6,795
Toyota Aygo 1.0 VVT-I X-CITE 3 5d 69 BHP
2016 (66 reg) | 20,000 miles
£2,495
Toyota RAV4 2.0 XT4 VVT-I 5d 147 BHP GREAT VALUE+NEW MOT ON SALE
2004 (54 reg) | 115,000 miles
£9,999
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Trend 5dr x-shift
2019 (19 reg) | 10,895 miles
£5,527
Toyota Avensis 2.0 D-4D TR 4dr
2012 (62 reg) | 48,420 miles
£6,995
Toyota Hilux 2.5 D-4D Invincible Double Cab Pickup 4dr
2006 (06 reg) | 114,000 miles
£27,989
Toyota Proace Verso Diesel Estate 2.0D 180 Family Medium 5dr Auto
2019 (19 reg) | 15,686 miles
£43,995
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D Invincible 5dr Auto 7 Seats
2018 (68 reg) | 14,866 miles
£23,995
Toyota CHR 1.8 Hybrid Excel 5dr CVT
2018 (18 reg) | 4,242 miles
£12,995
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr CVT
2018 (18 reg) | 5,748 miles
£19,495
Toyota Prius 1.8 VVTi Excel 5dr CVT
2016 (16 reg) | 23,987 miles
£12,262
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Design 5dr CVT
2017 (17 reg) | 13,829 miles
£7,491
Toyota Yaris 1.4 D-4D Icon 5dr
2016 (16 reg) | 18,979 miles
£8,990
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Trend 5dr
2019 (19 reg) | 6,285 miles
£8,995
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Trend 5dr
2019 (19 reg) | 7,069 miles