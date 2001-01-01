Honda used cars for sale in Torquay
With 104 used Honda cars in Torquay available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Torquay
£12,250
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi 5dr
2016 (66 reg) | 25,976 miles
£1,000
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2003 (53 reg) | 87,089 miles
£990
Honda Cr-V 2.0 West One Limited Edition 5dr
2001 (Y reg) | 142,000 miles
£1,695
Honda Fr-V 2.0 I-VTEC SPORT 5d 148 BHP GREAT VALUE 6 SEATER+NEW MOT
2006 (06 reg) | 130,000 miles
£1,695
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC SE SPORT AUTO 5d 148 BHP GOOD SERVICE HISTORY+NEW MOT
2004 (53 reg) | 123,000 miles
£7,595
Honda Integra 2.0 2dr
2004 (04 reg) | 122,745 miles
£17,491
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC EX Auto 4WD 5dr
2015 (65 reg) | 15,248 miles
£8,900
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES Plus 5-Door 5dr
2014 (64 reg) | 22,486 miles
£3,795
Honda Civic 1.8 I-VTEC ES-T 5d 138 BHP
2010 (10 reg) | 89,027 miles
£14,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR Auto 5dr
2015 (64 reg) | 35,275 miles
£7,980
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus 5dr (DAB/Premium Audio)
2014 (64 reg) | 39,000 miles
£13,990
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr Auto - REVERSE CAM - HEATED LEATHER - DAB/CD/USB
2015 (15 reg) | 37,907 miles
£3,995
Honda Civic 2.2 i-CDTi Si Hatchback 5dr Diesel Manual (139 g/km, 138 bhp)
2010 (60 reg) | 65,000 miles
£16,700
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport Navi 5-Door 5dr
2019 (69 reg) | 5 miles
£16,900
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport Navi 5-Door 5dr
2019 (69 reg) | 5 miles
£5,800
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2009 (59 reg) | 65,136 miles
£17,900
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC Black Edition 5-Door 5dr
2017 (66 reg) | 25,500 miles
£10,342
Honda Civic Diesel Tourer 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (66 reg) | 22,062 miles
£5,250
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr (DAB/Premium Audio)
2014 (64 reg) | 122,500 miles
£1,495
Honda Civic 1.8 SPORT I-VTEC 5d 139 BHP GREAT VALUE+MOT DEC 2020
2006 (06 reg) | 145,000 miles
£5,495
Honda Jazz 1.3 I-VTEC ES PLUS 5d 99 BHP
2013 (63 reg) | 57,000 miles
£5,280
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2010 (10 reg) | 61,000 miles
£12,900
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2015 (64 reg) | 33,000 miles
£5,980
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES CVT 5dr
2012 (62 reg) | 46,000 miles