Latest second hand Suzuki Alto cars for sale

Suzuki Alto cars for sale
With 267 used Suzuki Alto cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale across the UK.Search
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Latest second hand Suzuki Alto cars for saleView all
£2,999
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2014 (14 reg) | 50,000 miles
£695
Suzuki Alto 1.1 GL 5dr
2005 (55 reg) | 62,000 miles
£2,675
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2011 (11 reg) | 48,000 miles
£3,353
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2014 (63 reg) | 35,000 miles
£2,950
Suzuki Alto 1.0 SZ 5d 68 BHP ++ 2 Keys,Service History,USB ++
2013 (63 reg) | 54,543 miles
£2,175
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2010 (10 reg) | 62,397 miles
£2,849
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2013 (63 reg) | 47,900 miles
£3,375
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2014 (14 reg) | 17,400 miles
£1,495
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr
2009 (09 reg) | 80,000 miles
£3,500
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2014 (14 reg) | 42,405 miles
£1,995
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2010 (10 reg) | 48,848 miles
£2,249
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5d 68 BHP ONLY 60K MILES+A GREAT EXAMPLE
2010 (10 reg) | 60,000 miles
£3,350
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2015 (64 reg) | 17,700 miles
£500
Suzuki Alto 1.1 GL 5dr
2004 (04 reg) | 80,000 miles
£5,400
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr
2014 (64 reg) | 22,126 miles
£3,700
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr
2013 (13 reg) | 20,862 miles
£899
Suzuki Alto 1.1 GL 5dr
2004 (54 reg) | 40,000 miles
£3,995
Suzuki Alto 1.0 SZ Man 5dr
2014 (14 reg) | 37,401 miles
£3,000
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2013 (63 reg) | 55,535 miles
£3,500
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2014 (64 reg) | 37,775 miles
£1,495
Suzuki Alto GL 1.1 5dr
2004 (04 reg) | 42,000 miles
£2,490
Suzuki Alto 1.0 SZ Hatchback 5dr Petrol Manual (99 g/km, 67 bhp)
2013 (63 reg) | 65,000 miles
£2,600
Suzuki Alto 1.0 SZ2 5d VERY CHEAP INSURANCE AND TAX
2011 (61 reg) | 38,700 miles
£2,495
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2011 (11 reg) | 62,115 miles