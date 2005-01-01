Honda used cars for sale in South East
With 151 used Honda cars in South East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in South East
£12,990
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door CVT 5dr
2019 (19 reg) | 3,885 miles
£3,289
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 66,000 miles
£4,495
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX 4dr
2011 (11 reg) | 80,000 miles
£15,291
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport Navi CVT (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 5,351 miles
£11,500
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus (Nav) 5dr
2016 (66 reg) | 30,039 miles
£7,500
Honda Civic 1.8 i-VTEC Ti 5dr
2013 (13 reg) | 45,321 miles
£9,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr
2016 (16 reg) | 43,076 miles
£2,995
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2007 (07 reg) | 62,452 miles
£6,500
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES CVT 5dr
2013 (62 reg) | 35,539 miles
£9,995
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav] Hatchback
2016 (16 reg) | 40,643 miles
£4,990
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC ES 5d AUTOMATIC SAT NAV 148 BHP
2007 (07 reg) | 86,000 miles
£3,995
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2007 (57 reg) | 86,000 miles
£15,500
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX 5dr
2017 (67 reg) | 11,205 miles
£6,950
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE-T 4x4 5dr (SD Navi)
2013 (63 reg) | 111,000 miles
£8,000
Honda Cr-V I-DTEC EX 2.2 5dr
2012 (12 reg) | 67,620 miles
£9,495
Honda Civic I-DTEC SPORT 1.6 5dr
2016 (16 reg) | 22,244 miles
£999
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 173,055 miles
£5,599
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2010 (59 reg) | 90,000 miles
£1,350
Honda Civic 1.8 Black Edition Tourer Auto 5dr
2004 (54 reg) | 103,000 miles
£3,495
Honda Jazz 1.4 ES 5dr
2009 (59 reg) | 55,000 miles
£2,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2006 (56 reg) | 84,000 miles
£7,094
Honda Cr-V 1.6 I-DTEC SE-T 5d 118 BHP
2014 (14 reg) | 90,000 miles
£4,494
Honda Jazz 1.3 I-VTEC EX 5d 98 BHP ULEZ EXEMPT
2011 (11 reg) | 41,800 miles
£9,749
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC SE-T 5d 153 BHP ULEZ EXEMPT
2013 (13 reg) | 34,000 miles