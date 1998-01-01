Saab used cars for sale in Scotland
With 32 used Saab cars in Scotland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Saab cars for sale in Scotland
£4,275
Saab 9-3 1.9 TTiD Turbo Edition 4dr
2011 | 99,000 miles
£3,500
Saab 9-5 1.9 TiD Turbo Edition 5dr
2008 (08 reg) | 63,000 miles
£3,000
Saab 9-3 1.9 TiD Turbo Edition Saloon 4dr Diesel Manual (137 g/km, 148 bhp)
2010 (60 reg) | 93,146 miles
£3,250
Saab 9-3 1.9 TTiD Aero 4dr
2010 (10 reg) | 69,500 miles
£1,995
Saab 9-3 2.0 T Linear CONVERTIBLE 2dr
2003 (53 reg) | 105,000 miles
£6,995
Saab 99 2.0 GLS 4dr
1980 (V reg) | 24,172 miles
£3,590
Saab 9-3 1.9 TiD Vector Sport SportWagon 5dr
2008 (58 reg) | 77,000 miles
£3,495
Saab 9-3 1.9 TTiD Turbo Edition 4dr
2011 (11 reg) | 104,000 miles
£6,750
Saab 9-3 2.0 T X SportWagon XWD 5dr
2010 (60 reg) | 79,987 miles
£5,495
Saab 9-3 2.0 T Vector 2dr
2008 (08 reg) | 56,988 miles
£2,000
Saab 9-3 2.0 T Vector Sport 4dr
2007 (57 reg) | 89,543 miles
£6,750
Saab 9-3 1.9 TiD Linear SE 2dr
2011 (60 reg) | 43,987 miles
£7,995
Saab 9-3 1.9 TTiD Aero SportWagon 5dr
2009 (09 reg) | 38,000 miles
£2,990
Saab 9-3 1.9 TiD Airflow 4dr
2008 (08 reg) | 71,181 miles
£3,000
Saab 9-3 2.0 T Turbo Edition SportWagon 5dr
2009 (09 reg) | 108,765 miles
£4,000
Saab 9-3 2.0 T Linear SE 2dr
2010 (10 reg) | 85,897 miles
£7,470
Saab 9-3 1.9 TTiD X SportWagon 5dr
2011 (11 reg) | 80,000 miles
£4,995
Saab 9-3 1.9 TiD Vector Sport 2dr
2010 (10 reg) | 61,000 miles
£3,995
Saab 9-3 2.0 T Aero 2dr
2005 (55 reg) | 76,136 miles
£2,490
Saab 9-3 2.0 T Linear 2dr
2006 (06 reg) | 87,000 miles
£3,490
Saab 9-3 2.0 T Linear SE 2dr
2009 (58 reg) | 90,534 miles
£4,995
Saab 9-3 1.9 TURBO EDITION TID 4d 150 BHP *** ONLY 51K FROM NEW ***
2010 (60 reg) | 51,000 miles
£2,890
Saab 9-3 1.9 TiD Linear SE 4dr
2008 (08 reg) | 98,000 miles
£2,995
Saab 9-3 1.9 TiD Turbo Edition 4dr
2010 (10 reg) | 121,000 miles