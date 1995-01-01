Kia used cars for sale in Scotland
With 819 used Kia cars in Scotland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£25,175
£22,999
Save£2,176
KIA Niro 1.6h GDi 2 SUV 5dr Petrol Hybrid DCT (s/s) (139 bhp)
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£32,735
£28,235
Save£4,500
KIA Sportage 1.6 T-GDi GT-Line S DCT AWD (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£14,230
£12,130
Save£2,100
KIA Picanto 1.25 3 Auto 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£15,475
£13,225
Save£2,250
KIA Picanto 1.25 X-Line S Auto 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Kia cars for sale in Scotland
£5,000
KIA Ceed 1.6 CRDi 1 EcoDynamics 5dr
2012 (62 reg) | 53,692 miles
£16,000
KIA Ceed 1.6 CRDi ISG 3 5dr DCT
2019 (19 reg) | 7,495 miles
£15,500
KIA Sportage 2.0 CRDi GT-Line 5dr [AWD]
2017 (17 reg) | 38,377 miles
£10,500
KIA Sportage 1.6 GDi 1 5dr
2016 (66 reg) | 29,621 miles
£16,000
KIA Ceed 1.6 CRDi ISG 3 5dr
2019 (69 reg) | 4,688 miles
£21,000
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 2 5dr DCT
2019 (69 reg) | 25 miles
£6,000
KIA RIO 1.25 ISG 2 5dr
2015 (15 reg) | 45,501 miles
£7,000
KIA Sportage 1.7 CRDi ISG 2 5dr
2012 (12 reg) | 72,234 miles
£12,700
KIA Sportage 1.7 CRDi ISG 3 5dr
2016 (66 reg) | 58,292 miles
£24,000
KIA Sorento 2.2 CRDi KX-4 5dr Auto
2016 (66 reg) | 24,156 miles
£10,998
KIA RIO 1.0 T-GDi First Edition 5dr
2017 (17 reg) | 22,048 miles
£14,995
KIA Sportage 1.6 1 ISG 5d 131 BHP
2019 (19 reg) | 496 miles
£5,990
KIA RIO 1.25 1 Air 5dr
2015 (65 reg) | 50,330 miles
£7,500
KIA RIO 1.25 SR7 5dr
2015 (65 reg) | 26,117 miles
£18,000
KIA Sportage 1.6 GDi ISG 2 5dr
2019 (69 reg) | 3,322 miles
£18,000
KIA Sportage 1.6 GDi ISG 2 5dr
2019 (69 reg) | 3,809 miles
£5,500
KIA RIO 1.25 2 5dr
2015 (15 reg) | 35,419 miles
£11,000
KIA Sportage 2.0 CRDi KX-3 5dr Auto
2015 (15 reg) | 42,071 miles
£12,300
KIA Venga 1.6 CRDi ISG 3 5dr
2019 (68 reg) | 3,649 miles
£12,700
KIA Ceed 1.0T GDi ISG 2 5dr
2019 (19 reg) | 28,938 miles
£18,000
KIA Sportage 1.6 GDi ISG 2 5dr
2019 (69 reg) | 4,717 miles
£10,000
KIA Sportage 1.7 CRDi ISG 2 5dr
2015 (15 reg) | 30,915 miles
£18,000
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 3 5dr DCT
2016 (66 reg) | 10,730 miles
£17,000
KIA Sorento 2.2 CRDi KX-2 5dr
2016 (65 reg) | 40,446 miles