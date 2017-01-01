Vauxhall Mokka X used cars for sale in Northern Ireland
With 32 used Vauxhall Mokka X cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£24,170
£18,495
Save£5,675
Vauxhall Mokka X 1.4i Turbo Active Auto 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£23,220
£17,995
Save£5,225
Vauxhall Mokka X 1.4i Turbo Active (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£26,940
£23,267
Save£3,673
Vauxhall Mokka X 1.4T Elite 5dr Auto Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£21,460
£18,978
Save£2,482
Vauxhall Mokka X 1.6 CDTi ecoTEC D Griffin (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel SUV
Latest second hand Vauxhall Mokka X cars for sale in Northern Ireland
£10,750
Vauxhall Mokka X ACTIVE ECOTEC S/S PARKING SENSORS ONLY 19K 1.4 5dr
2018 (67 reg) | 19,259 miles
£10,950
Vauxhall Mokka X Active S/S 1.4 5dr
2017 (17 reg) | 10,250 miles
£11,295
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi [136] Active 5dr
2017 (17 reg) | 17,025 miles
£13,400
Vauxhall Mokka X 1.4i Turbo Active Auto 5dr
2018 (67 reg) | 4,200 miles
£13,895
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi [136] Elite Nav 5dr Auto
2017 (67 reg) | 32,985 miles
£10,450
Vauxhall Mokka X DESIGN NAV S/S WINTER PACK PARKING SENSORS 1.4 5dr
2018 (67 reg) | 34,189 miles
£10,450
Vauxhall Mokka X ACTIVE S/S WINTER PACK HEATED SEATS PARKING SENSOR 1.4 5dr
2018 (67 reg) | 33,457 miles
£11,749
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi [136] Elite 5dr
2017 (66 reg) | 17,000 miles
£10,990
Vauxhall Mokka X ELITE S/S 1.4 5dr
2017 (66 reg) | 17,256 miles
£12,995
Vauxhall Mokka X ACTIVE ECOTEC S/S PARKING SENSORS INTELLILINK 1.4 5dr
2019 (68 reg) | 11,471 miles
£13,450
Vauxhall Mokka X DESIGN NAV ECOTEC S/S PARKING SENSORS SAT NAV 1.4 5dr
2019 (68 reg) | 11,994 miles
£10,495
Vauxhall Mokka X ACTIVE S/S HEATED SEATS PARKING SENSORS 1.4 5dr
2018 (67 reg) | 30,478 miles
£20,995
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi [136] Griffin Plus 5dr
2019 (19 reg) | 9 miles
£15,995
Vauxhall Mokka X 1.4T Griffin Plus 5dr
2019 (19 reg) | 5 miles
£9,995
Vauxhall Mokka X 1.6i Active 5dr
2017 (66 reg) | 18,500 miles
£12,900
Vauxhall Mokka X 1.4i Turbo ecoTEC Elite (s/s) 5dr
2018 (67 reg) | 14,000 miles
£10,995
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi [136] ecoFLEX Design Nav 5dr
2017 (17 reg) | 30,688 miles
£10,900
Vauxhall Mokka X 1.4i Turbo Active (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 12,000 miles
£14,995
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi ecoTEC D [136] Design Nav 5dr
2019 (19 reg) | 9,401 miles
£15,995
Vauxhall Mokka X 1.4T Elite 5dr Auto
2019 (68 reg) | 5,659 miles
£9,598
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi Active 5dr
2017 (66 reg) | 32,165 miles
£14,895
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Elite Nav 5dr
2019 (68 reg) | 12,376 miles
£8,969
Vauxhall Mokka X 1.6i Active 5dr
2017 (66 reg) | 46,200 miles
£9,495
Vauxhall Mokka X 1.6i Active 5dr
2017 (66 reg) | 25,965 miles