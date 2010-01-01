Suzuki SX4 used cars for sale in Northern Ireland
With 6 used Suzuki SX4 cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Suzuki SX4 cars for sale in Northern Ireland
£5,490
Suzuki SX4 1.6 SZ5 4X4 5dr
2013 (63 reg) | 60,234 miles
£4,495
Suzuki SX4 1.6 SZ4 5dr
2013 (13 reg) | 63,979 miles
£3,975
Suzuki SX4 1.6 SZ3 5dr
2013 (13 reg) | 70,000 miles
£2,995
Suzuki SX4 1.6 GLX 4d 107 BHP Excellent Condition
2010 (10 reg) | 64,655 miles
£2,995
Suzuki SX4 1.6 SZ4 5dr
2011 (11 reg) | 86,000 miles
£6,495
Suzuki SX4 1.6 SZ5 4X4 5dr
2014 (64 reg) | 38,087 miles