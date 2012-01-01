SKODA Rapid used cars for sale in Northern Ireland
With 10 used SKODA Rapid cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand SKODA Rapid cars for sale in Northern Ireland
£8,995
SKODA Rapid SE L 1.2TSI 110PS 6G MAN 5dr
2017 (17 reg) | 28,607 miles
£9,995
SKODA Rapid SE L 1.0 TSI 110PS 6G MAN 5dr
2018 (67 reg) | 18,577 miles
£5,295
SKODA Rapid 1.6 TDI ELEGANCE GREENTECH CR 5dr
2013 (13 reg) | 67,000 miles
£6,995
SKODA Rapid ELEGANCE 1.2 TSI 105PS 5dr
2014 (14 reg) | 30,375 miles
£7,995
SKODA Rapid 1.2 TSI Sport (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 31,050 miles
£4,990
SKODA Rapid 1.6 TDI CR Elegance 5dr
2012 (62 reg) | 74,315 miles
£9,695
SKODA Rapid SE 1.0 TSI 110PS 6G MAN 5dr
2018 (18 reg) | 13,346 miles
£10,395
SKODA Rapid SE L 1.0 TSI 110PS 6G MAN 5dr
2018 (18 reg) | 12,493 miles
£9,995
SKODA Rapid SE L 1.0 TSI 110PS 6G MAN 5dr
2018 (18 reg) | 16,450 miles
£9,995
SKODA Rapid SPORT 1.0 TSI 110PS 6-SPD 5dr
2018 (67 reg) | 14,851 miles