SEAT Alhambra used cars for sale in Northern Ireland
With 31 used SEAT Alhambra cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£37,035
£33,285
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI 150 PS 6-speed DSG-auto 5dr
5 door Automatic Diesel MPV
RRP£37,035
£33,285
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI 150 PS 6-speed DSG-auto 5dr
5 door Automatic Diesel MPV
RRP£37,035
£33,285
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI 150 PS 6-speed DSG-auto 5dr
5 door Automatic Diesel MPV
RRP£35,705
£31,955
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI Ecomotive 150 PS 6-speed manual 5dr
5 door Manual Diesel MPV
Latest second hand SEAT Alhambra cars for sale in Northern Ireland
£19,750
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE Lux DSG (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 18,792 miles
£17,945
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR S [150] 5dr DSG
2017 (17 reg) | 21,420 miles
£19,450
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE Lux DSG (s/s) 5dr 2.0 TDI SE Lux DSG (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 33,588 miles
£22,395
SEAT Alhambra 2.0TDi 150 XCellence 7 er 2.0 TDI Ecomotive XCELLENCE (s/s) 5dr
2018 (67 reg) | 10,529 miles
£19,600
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE Lux [150] 5dr DSG, 3 ZONE CLIMATE CONTROL, POWER FOLDING MIRRORS, AUTO WIPERS AND LIGHTS, CALL US TODAY 02890837700
2016 (66 reg) | 19,105 miles
£18,495
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR Ecomotive SE [150] 5dr
2018 (18 reg) | 42,219 miles
£14,995
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR S [150] 5dr DSG Estate
2016 (16 reg) | 54,765 miles
£16,995
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE Lux [150] 5dr DSG
2016 (66 reg) | 55,122 miles
£17,495
SEAT Alhambra SE 5dr
2017 (66 reg) | 45,000 miles
£16,950
SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive SE (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 11,000 miles
£12,495
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE Ecomotive 5dr Estate
2015 (64 reg) | 67,660 miles
£15,995
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE [150] 5dr DSG(7 SPEED AUTOMATIC PARK
2017 (66 reg) | 48,608 miles
£12,995
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE Lux [177] 5dr
2015 (15 reg) | 70,501 miles
£16,950
SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive SE (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 30,000 miles
£9,595
SEAT Alhambra 2.0 CR TDI ECOMOTIVE SE 5d 140 BHP - 7 Seater, Full Service History.
2012 (61 reg) | 61,000 miles
£20,995
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE Lux [150] 5dr DSG Estate
2017 (66 reg) | 15,855 miles
£19,845
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE Lux [150] 5dr DSG Estate
2016 (66 reg) | 23,699 miles
£17,200
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE Lux DSG (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 44,383 miles
£14,950
SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive SE (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 39,000 miles
£11,495
SEAT Alhambra SE LUX CR TDI S-7 SEATS POWER SLIDING DOORS 2.0 5dr
2014 (63 reg) | 92,000 miles
£25,950
SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive Xcellence [EZ] 150 5dr
2019 (19 reg) | 5,441 miles
£2,975
SEAT Alhambra 2.0 TDI STYLANCE 5dr
2007 (07 reg) | 143,235 miles
£21,950
SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive SE [EZ] 150 5dr
2019 (68 reg) | 9,463 miles
£26,990
SEAT Alhambra TDI XCELLENCE DSG 2.0 5dr
2019 (19 reg) | 109 miles