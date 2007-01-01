Hyundai i30 used cars for sale in Northern Ireland
With 31 used Hyundai i30 cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£22,460
£17,980
Save£4,480
Hyundai i30 1.6 CRDi SE Nav Tourer (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Estate
RRP£28,001
£25,995
Save£2,006
Hyundai I30 HATCHBACK 2.0T GDI N Performance 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£29,995
£25,345
Save£4,650
Hyundai i30 2.0 T-GDi N Performance Fastback (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£25,600
£21,600
Save£4,000
Hyundai i30 1.4 T-GDi Premium SE DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Hyundai i30 cars for sale in Northern Ireland
£6,475
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive SE 5dr
2015 (65 reg) | 67,000 miles
£6,150
Hyundai i30 1.6 CRDi Classic 5dr
2015 (15 reg) | 50,000 miles
£11,650
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive SE Nav (s/s) 5dr
2018 (67 reg) | 28,000 miles
£2,495
Hyundai i30 1.4 Comfort 5dr
2009 (09 reg) | 92,585 miles
£10,675
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive SE (s/s) 5dr
2017 (66 reg) | 19,000 miles
£11,695
Hyundai I30 CRDi SE Nav 1.6 5dr
2018 (67 reg) | 25,289 miles
£18,995
Hyundai i30 n 1.4T GDI N Line+ [Nav] 5dr
2019 (19 reg) | 2,501 miles
£2,995
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2011 (60 reg) | 82,000 miles
£5,990
Hyundai i30 1.4 Active 5dr
2014 (63 reg) | 64,680 miles
£10,994
Hyundai i30 1.6 CRDi SE 5dr
2017 (67 reg) | 16,288 miles
£2,995
Hyundai I30 1.6 CRDI COMFORT 5dr Estate
2011 (11 reg) | 105,000 miles
£2,150
Hyundai i30 1.4 Comfort 5dr
2007 (57 reg) | 87,000 miles
£4,100
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr (ISG)
2012 (12 reg) | 99,345 miles
£15,995
Hyundai i30 1.6 CRDi SE Nav Tourer (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 75 miles
£10,450
Hyundai i30 1.6 CRDi SE Nav 5dr DCT
2017 (67 reg) | 48,000 miles
£2,995
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2011 (60 reg) | 90,000 miles
£10,285
Hyundai i30 1.0T GDI Blue Drive SE 5dr
2017 (17 reg) | 15,796 miles
£11,450
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive SE Nav (s/s) 5dr
2018 (67 reg) | 30,000 miles
£3,295
Hyundai i30 1.4 Comfort 5dr
2010 (59 reg) | 84,000 miles
£6,250
Hyundai i30 1.4 Blue Drive S Blue 5dr
2016 (16 reg) | 21,000 miles
£7,995
Hyundai I30 ACTIVE BLUE DRIVE CRD 1.6 5dr
2014 (64 reg) | 51,000 miles
£10,795
Hyundai i30 1.6 CRDi SE 5dr
2017 (17 reg) | 16,279 miles
£12,995
Hyundai i30 1.6 CRDi SE Nav 5dr DCT (Upgraded 17" Alloys, LED
2018 (18 reg) | 9,800 miles
£10,895
Hyundai I30 Crdi Se 1.6 5dr
2017 (67 reg) | 36,557 miles