Hyundai i20 used cars for sale in Northern Ireland
With 23 used Hyundai i20 cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£15,220
£14,720
Save£500
Hyundai i20 1.2 Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£17,475
£16,725
Save£750
Hyundai i20 1.2 Premium SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£15,220
£14,470
Save£750
Hyundai i20 1.2 Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£14,670
£13,920
Save£750
Hyundai i20 1.2 Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Hyundai i20 cars for sale in Northern Ireland
£8,995
Hyundai i20 1.2 SE 5dr
2018 (18 reg) | 6,000 miles
£3,950
Hyundai i20 1.2 Premium 5dr
2016 (65 reg) | 21,616 miles
£5,950
Hyundai i20 1.2 SE 5dr
2015 (64 reg) | 54,000 miles
£7,195
Hyundai I20 Mpi Se Blue Drive 1.2 3dr
2016 (65 reg) | 32,265 miles
£9,295
Hyundai i20 1.2 Premium Nav 5dr
2018 (67 reg) | 22,356 miles
£8,285
Hyundai I20 1.2 SE 5dr 1.2 SE 5dr
2018 (18 reg) | 26,834 miles
£3,999
Hyundai i20 1.2 Active 5dr
2013 (63 reg) | 57,997 miles
£2,450
Hyundai i20 1.2 Comfort 5dr
2009 (09 reg) | 68,000 miles
£6,990
Hyundai I20 MPI SE BLUE DRIVE 1.3 5dr
2015 (65 reg) | 30,674 miles
£3,500
Hyundai i20 1.4 Active 5dr
2014 (14 reg) | 20,600 miles
£7,995
Hyundai i20 1.0 T-GDi Premium (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 19,000 miles
£9,995
Hyundai i20 1.4 Premium Nav 5dr Auto
2017 (17 reg) | 15,000 miles
£7,995
Hyundai i20 1.2 SE 5dr
2017 (66 reg) | 36,199 miles
£6,995
Hyundai i20 1.4 SE 5dr
2015 (15 reg) | 43,054 miles
£7,295
Hyundai i20 1.2 SE 5dr
2015 (65 reg) | 21,001 miles
£10,495
Hyundai i20 1.2 MPi Premium Nav 5dr (High Spec Great Savings o
2019 (19 reg) | 6,173 miles
£3,450
Hyundai i20 1.2 Classic 3dr
2009 (09 reg) | 22,000 miles
£7,795
Hyundai i20 1.2 SE 5dr
2017 (67 reg) | 24,051 miles
£6,995
Hyundai i20 1.2 SE 5dr Fully service hsitory from new, 18 mont...
2016 (65 reg) | 50,627 miles
£8,995
Hyundai i20 SE MPI 1.3 3dr
2017 (66 reg) | 10,770 miles
£2,795
Hyundai i20 1.4 CRDi Style 5dr
2009 (09 reg) | 90,000 miles