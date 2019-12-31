Honda HR-V used cars for sale in Northern Ireland
With 31 used Honda HR-V cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£27,776
£26,456
Save£1,320
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£27,776
£26,456
Save£1,320
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£26,525
£25,135
Save£1,390
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£27,775
£24,975
Save£2,800
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
Latest second hand Honda HR-V cars for sale in Northern Ireland
£10,995
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi 5dr
2015 (65 reg) | 38,780 miles
£13,995
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX 5dr
2016 (65 reg) | 31,250 miles
£14,995
Honda Hr-V I-DTEC EX 1.6 5dr
2017 (17 reg) | 20,434 miles
£11,450
Honda Hr-V SE I-DTEC 1.6 5dr
2016 | 25,342 miles
£21,495
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£17,995
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX 5dr
2018 (18 reg) | 10,254 miles
£21,995
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr
2019 (19 reg) | 960 miles
£17,995
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX Auto 5dr
2017 (17 reg) | 7,252 miles
£12,995
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC S (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 10,600 miles
£14,295
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 24,000 miles
£17,495
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX 5dr
2018 (18 reg) | 14,389 miles
£11,950
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC S 5dr
2016 (66 reg) | 12,000 miles
£13,495
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE 5dr
2017 (17 reg) | 18,397 miles
£17,945
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr SAT NAV
2018 (18 reg) | 7,802 miles
£14,995
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC S (s/s) 5dr
2019 (68 reg) | 11,833 miles
£13,995
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE 5dr
2017 (67 reg) | 13,672 miles
£18,995
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE 5dr
2019 (68 reg) | 9,552 miles
£18,495
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE 5dr
2019 (68 reg) | 3,410 miles
£12,995
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE 5dr
2016 (16 reg) | 14,400 miles
£14,990
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE 5dr
2017 (67 reg) | 13,564 miles
£11,995
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE 5dr
2016 (16 reg) | 32,153 miles
£23,495
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC Turbo Sport 5dr
2019 (19 reg) | 4,366 miles
£17,495
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr
2018 (18 reg) | 19,023 miles
£23,995
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC Sport 5dr
2019 (19 reg) | 5,000 miles