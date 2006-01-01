Audi A4 used cars for sale in Northern Ireland
With 144 used Audi A4 cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£40,344
£34,816
Save£5,528
Audi A4 2.0 TDI 35 Black Edition S Tronic (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£37,485
£32,362
Save£5,123
Audi A4 2.0 TFSI 35 Black Edition S Tronic (s/s) 4dr
4 door Automatic Petrol Saloon
RRP£38,946
£37,446
Save£1,500
Audi A4 40 TFSI S Line 5dr S Tronic (022/n11252) 2.0
4 door Automatic Petrol Saloon
RRP£37,783
£30,436
Save£7,347
Audi A4 2.0 TFSI 40 S line S Tronic (s/s) 4dr
4 door Automatic Petrol Saloon
Latest second hand Audi A4 cars for sale in Northern Ireland
£2,750
Audi A4 2.0 TDI S line Multitronic 4dr
2009 (09 reg) | 216,481 miles
£16,745
Audi A4 SPORT ULTRA 2.0 TDI 190PS S-TRONIC 4dr
2016 (65 reg) | 23,455 miles
£2,850
Audi A4 1.9 TDI S line 4dr
2006 (06 reg) | 139,000 miles
£9,995
Audi A4 2.0 TDI ultra SE Technik 4dr
2015 (15 reg) | 74,500 miles
£4,900
Audi A4 2.0 TDI SE 4dr
2011 (11 reg) | 141,000 miles
£10,990
Audi A4 2.0
2013 (13 reg) | 66,000 miles
£7,250
Audi A4 2.0 TDI Black Edition 4dr
2012 (62 reg) | 163,000 miles
£9,450
Audi A4 1.8 TFSI Black Edition Saloon 4dr Petrol Manual (134 g/km, 168 bhp)
2012 (62 reg) | 64,000 miles
£19,250
Audi A4 Saloon S line 2.0 TDI 150 PS S tronic 4dr
2017 (17 reg) | 26,000 miles
£1,500
Audi A4 2.0 TDI S line 4dr
2006 (06 reg) | 171,000 miles
£4,995
Audi A4 2.0 TDI Technik 4dr
2011 (61 reg) | 154,000 miles
£17,650
Audi A4 2.0 TDI S line S Tronic quattro (s/s) 4dr
2016 (65 reg) | 42,000 miles
£4,125
Audi A4 2.0 TDI SE 4dr
2008 (08 reg) | 115,600 miles
£5,750
Audi A4 2.0 TDI S LINE 4d 141 BHP TIMING BELT+ WATER PUMP DONE
2008 (58 reg) | 89,905 miles
£8,495
Audi A4 2.0 TDI TECHNIK 4d 134 BHP Buy Now Pay Feb 2020
2012 (61 reg) | 48,755 miles
£18,650
Audi A4 2.0T FSI S Line 4dr
2017 (66 reg) | 7,100 miles
£14,900
Audi A4 2.0 TDI 150 Black Edition Plus 4dr
2015 (15 reg) | 43,000 miles
£9,650
Audi A4 2.0 TDI e SE 4dr
2014 (64 reg) | 68,000 miles
£16,440
Audi A4 2.0 TDI Ultra Sport 4dr
2016 (65 reg) | 25,775 miles
£13,985
Audi A4 2.0 TDI Ultra SE 4dr
2016 (66 reg) | 55,593 miles
£12,795
Audi A4 TDI ULTRA SPORT 2.0 4dr
2016 (65 reg) | 66,418 miles
£10,195
Audi A4 2.0 TDI TECHNIK - Platinum Warranty.
2014 (14 reg) | 59,000 miles
£5,495
Audi A4 1.8 TFSI SE 4d 120 BHP - Platinum Warranty.
2011 (11 reg) | 82,000 miles
£26,900
Audi A4 40 TDI Black Edition 4dr S Tronic [Tech Pack] 2.0
2019 (68 reg) | 15,650 miles