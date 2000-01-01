Toyota Corolla used cars for sale in North West
With 58 used Toyota Corolla cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£28,485
£27,485
Save£1,000
Toyota Corolla 2.0 VVT-h Design CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£26,760
£25,769
Save£991
Toyota Corolla 1.8 VVT-h Design CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£25,735
£24,735
Save£1,000
Toyota Corolla 1.8 VVT-h Icon Tech CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
Latest second hand Toyota Corolla cars for sale in North West
£27,978
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 VVT-i Hybrid Excel 5dr CVT Pro Pack
2019 (69 reg) | 2,560 miles
£650
Toyota Corolla 1.4 GS 5dr
2000 (X reg) | 86,000 miles
£16,578
Toyota Corolla Hatchback 1.2T VVT-i Icon 5dr
2019 (19 reg) | 8,200 miles
£595
Toyota Corolla 1.4 VVT-i Colour Collection 3dr
2005 (05 reg) | 113,000 miles
£2,795
Toyota Corolla 1.8 VERSO T SPIRIT VVT-I 5d 128 BHP FULL SERVICE HISTORY
2005 (05 reg) | 69,864 miles
£1,489
Toyota Corolla 1.6 SR Hatchback 3dr Petrol Manual (176 g/km, 109 bhp)
2000 (W reg) | 70,000 miles
£3,250
Toyota Corolla 1.6 VVT-i Colour Collection 3dr
2005 (55 reg) | 34,100 miles
£2,595
Toyota Corolla 1.6 VVT-i T Spirit 5dr
2005 (05 reg) | 58,000 miles
£24,299
Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Excel 5dr CVT
2019 (19 reg) | 7,549 miles
£1,275
Toyota Corolla 1.6 VVT-i Colour Collection 5dr
2005 (55 reg) | 96,668 miles
£1,195
Toyota Corolla 1.4 VVT-i Colour Collection 5dr
2006 (06 reg) | 106,000 miles
£1,000
Toyota Corolla 1.4 VVT-i T2 3dr
2005 (55 reg) | 76,000 miles
£16,988
Toyota Corolla Hatch 5-Dr 1.2 VVT-i (116bhp) Icon Tech [Satellite Navigation] 5dr
2019 (69 reg) | 117 miles
£26,998
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 VVT-i Hybrid Design 5dr CVT
2019 (19 reg) | 10,188 miles
£25,498
Toyota Corolla Hatchback 1.8 VVT-i Hybrid Excel 5dr CVT
2019 (19 reg) | 7,250 miles
£1,490
Toyota Corolla 1.6 Executive 5dr
1993 (L reg) | 66,000 miles
£28,000
Toyota Corolla Hatchback 2.0 Hybrid Design 5dr BRAND NEW
2019 (69 reg) | 2 miles
£2,450
Toyota Corolla 1.6 VVT-i T3 5dr
2004 (53 reg) | 71,000 miles
£1,200
Toyota Corolla 1.4 VVT-i T3 5dr
2004 (04 reg) | 83,897 miles
£1,490
Toyota Corolla 1.6 VVT-i T3 Hatchback 5dr Petrol Manual (168 g/km, 109 bhp)
2005 (05 reg) | 120,000 miles
£25,699
Toyota Corolla Hatchback 2.0 Hybrid Excel 5dr CVT
2019 (19 reg) | 4,189 miles
£995
Toyota Corolla 1.4 VVT-i T3 Hatchback 5dr Petrol Manual (159 g/km, 95 bhp)
2003 (03 reg) | 90,000 miles
£1,989
Toyota Corolla 1.6 VVT-i T3 Hatchback 5dr Petrol Automatic (190 g/km, 109 bhp)
2003 (53 reg) | 85,000 miles
£1,195
Toyota Corolla 1.6 VVT-i T3 Hatchback 5dr Petrol Manual (168 g/km, 109 bhp)
2004 (54 reg) | 115,000 miles