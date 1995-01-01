Suzuki Alto used cars for sale in North West
With 38 used Suzuki Alto cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Suzuki Alto cars for sale in North West
£2,950
Suzuki Alto 1.0 SZ 5d 68 BHP ++ 2 Keys,Service History,USB ++
2013 (63 reg) | 54,543 miles
£1,995
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2010 (10 reg) | 48,848 miles
£2,249
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5d 68 BHP ONLY 60K MILES+A GREAT EXAMPLE
2010 (10 reg) | 60,000 miles
£3,000
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2013 (63 reg) | 55,535 miles
£2,495
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2011 (11 reg) | 62,115 miles
£2,990
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2013 (63 reg) | 38,000 miles
£2,450
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2014 (64 reg) | 38,779 miles
£2,800
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2013 (13 reg) | 59,117 miles
£995
Suzuki Alto 1.1 GL 5dr
2005 (05 reg) | 57,000 miles
£3,690
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2014 (14 reg) | 7,181 miles
£2,295
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2009 (09 reg) | 33,000 miles
£1,195
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr
2009 (59 reg) | 61,300 miles
£3,995
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2013 (63 reg) | 13,540 miles
£2,150
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2009 (59 reg) | 52,000 miles
£995
Suzuki Alto 1.1 GL 5dr
2004 (04 reg) | 39,000 miles
£3,690
Suzuki Alto 1.0 SZ 5d 68 BHP
2014 (14 reg) | 13,000 miles
£2,890
Suzuki Alto 1.0 SZ (ZERO ROAD TAX) 5dr
2013 (63 reg) | 50,000 miles
£3,995
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2013 (63 reg) | 12,848 miles
£3,595
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2014 (14 reg) | 16,818 miles
£9,999
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr
2009 (09 reg) | 46,000 miles
£3,500
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2014 (64 reg) | 27,406 miles
£2,695
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr
2010 (60 reg) | 32,680 miles
£3,980
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2013 (62 reg) | 17,000 miles
£2,470
Suzuki Alto SZ3 1 OWNER AIR CON RADIO/CD ELECTRIC WINDOWS 1.0 5dr
2010 (60 reg) | 65,905 miles