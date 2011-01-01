Hyundai ix20 used cars for sale in North West
With 37 used Hyundai ix20 cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£18,070
£17,070
Save£1,000
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav 5dr
5 door Manual Petrol MPV
RRP£30,490
£14,399
Save£16,091
Hyundai IX20 SE NAV 1.6 MY19 5dr
5 door Manual Petrol MPV
RRP£30,490
£16,347
Save£14,143
Hyundai IX20 SE 1.6 A/T MY19 5dr
5 door Automatic Petrol MPV
RRP£18,120
£15,838
Save£2,282
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav 5dr
5 door Manual Petrol MPV
Latest second hand Hyundai ix20 cars for sale in North West
£5,995
Hyundai ix20 1.6 Style 5dr
2011 (61 reg) | 17,000 miles
£9,499
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 28,501 miles
£9,980
Hyundai IX20 SE BLUE DRIVE 1.4 5dr
2017 (67 reg) | 15,905 miles
£10,000
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto - RARE AUTOMATIC
2017 (17 reg) | 13,307 miles
£8,500
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive SE 5dr - WARRANTY 2021
2016 (66 reg) | 14,797 miles
£4,990
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2011 (11 reg) | 55,632 miles
£8,295
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 6,847 miles
£9,491
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE (s/s) 5dr
2018 (67 reg) | 17,345 miles
£8,995
Hyundai ix20 PREMIUM used cars Rochdale, Greater Manchester 1.6 5dr
2016 (16 reg) | 18,000 miles
£4,750
Hyundai ix20 1.6 Active Hatchback 5dr Petrol Automatic (154 g/km, 123 bhp)
2013 (13 reg) | 64,000 miles
£7,388
Hyundai IX20 1.4 PREMIUM BLUE DRIVE 5d 89 BHP +FINANCE IN 30 MIN+£0 DEPOSIT+
2016 (16 reg) | 32,077 miles
£8,000
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive SE 5dr - Bluetooth Hands Free
2016 (16 reg) | 20,173 miles
£9,499
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 10,482 miles
£9,999
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2017 (67 reg) | 6,301 miles
£6,150
Hyundai ix20 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr
2014 (64 reg) | 36,935 miles
£14,795
Hyundai ix20 1.6 SE Nav 5dr
2019 (69 reg) | 50 miles
£6,995
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2015 (15 reg) | 39,000 miles
£6,000
Hyundai IX20 1.4 Active 5dr - STUNNING VALUE FOR MONEY
2014 (64 reg) | 34,920 miles
£2,995
Hyundai ix20 1.4 Style 5dr
2011 (61 reg) | 94,000 miles
£5,650
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE MPV 5dr Petrol (s/s) (90 ps)
2018 (18 reg) | 3,700 miles
£6,077
Hyundai IX20 1.6 CRDi Blue Drive Style 5dr
2015 (65 reg) | 34,237 miles
£4,500
Hyundai ix20 1.6 CRDi Blue Drive Style 5dr Hatchback
2012 (62 reg) | 52,362 miles
£9,295
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2017 (67 reg) | 16,925 miles
£7,497
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 23,203 miles