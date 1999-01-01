Suzuki Alto used cars for sale in North East
With 6 used Suzuki Alto cars in North East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Suzuki Alto cars for sale in North East
£2,175
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2010 (10 reg) | 62,397 miles
£1,999
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2009 (59 reg) | 75,000 miles
£3,000
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5d 68 BHP
2011 (60 reg) | 51,858 miles
£2,799
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2012 (12 reg) | 45,041 miles
£2,999
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2012 (62 reg) | 51,021 miles
£2,499
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr
2013 (13 reg) | 79,000 miles