Honda Civic used cars for sale in North East
With 63 used Honda Civic cars in North East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£26,635
£21,495
Save£5,140
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (Tech Pack) CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,405
£18,405
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Honda Civic cars for sale in North East
£3,999
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2012 (12 reg) | 106,000 miles
£19,995
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 4dr Diesel Saloon
2019 (69 reg) | 1,584 miles
£6,499
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr (DAB/Premium Audio)
2014 (63 reg) | 76,390 miles
£3,999
Honda Civic 2.2 i-CTDi Type S GT 3dr
2009 (59 reg) | 85,000 miles
£3,499
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2009 (09 reg) | 68,053 miles
£28,995
Honda Civic Type R 2.0 VTEC Turbo Type R GT 5dr Petrol Hatchback
2019 (19 reg) | 6,674 miles
£2,650
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2006 (56 reg) | 68,828 miles
£16,495
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX 5dr Diesel Hatchback
2018 (68 reg) | 13,944 miles
£17,995
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 Sport Line 5dr CVT Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 10 miles
£21,349
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 EX 5dr CVT [Tech Pack] Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 10 miles
£20,824
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 EX 5dr CVT [Tech Pack] Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 10 miles
£18,995
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 SR 5dr Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 1,011 miles
£14,995
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport 5dr Petrol Hatchback
2017 (17 reg) | 15,818 miles
£23,995
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport Plus 5dr Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 10 miles
£1,895
Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport 5dr
2006 (56 reg) | 110,506 miles
£16,890
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX 5dr Auto
2019 (68 reg) | 10,072 miles
£9,695
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport 5dr Diesel Hatchback
2016 (66 reg) | 36,395 miles
£2,999
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2008 (08 reg) | 133,000 miles
£7,490
Honda Civic I-VTEC SE PLUS 1.8 5dr
2014 (14 reg) | 47,283 miles
£21,995
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport 5dr Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 678 miles
£16,300
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr Auto
2019 (19 reg) | 12,495 miles
£1,699
Honda Civic 1.4 i-DSI S 5dr
2006 (56 reg) | 115,000 miles
£6,490
Honda Civic 2.0 I-VTEC TYPE-R GT 3d 198 BHP 12 MONTH MOT, 6 MONTH AA WARRANTY
2010 (60 reg) | 70,000 miles
£12,700
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE 5dr
2017 (67 reg) | 12,147 miles