Mazda Convertible used cars for sale
With 1,083 used Mazda Convertible cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Mazda Convertible cars for sale
£1,295
Mazda MX-5 1.6 2dr
2000 (W reg) | 48,000 miles
£2,750
Mazda MX-5 1.8 2dr
2006 (06 reg) | 109,000 miles
£13,500
Mazda Mx-5 1.5 Icon 2dr
2016 (66 reg) | 15,492 miles
£14,000
Mazda MX-5 2.0 Sport Nav 2dr
2016 (66 reg) | 22,647 miles
£16,000
Mazda MX-5 2.0 Sport Nav 2dr
2017 (17 reg) | 15,713 miles
£3,489
Mazda MX-5 Entry 1.8 2dr
2007 (57 reg) | 71,692 miles
£1,200
Mazda MX-5 1.8 Arctic Limited Edition 2dr
2005 (05 reg) | 82,000 miles
£5,995
Mazda MX-5 1.8 Miyako 2dr
2010 (60 reg) | 50,000 miles
£5,895
Mazda MX-5 1.8 Venture 2dr
2012 (12 reg) | 55,238 miles
£3,995
Mazda MX5 SPORT 2.0 2dr
2006 (06 reg) | 56,655 miles
£15,200
Mazda MX-5 1.5L Sport Nav SKYACTIV-G 2dr
2017 (67 reg) | 13,202 miles
£5,690
Mazda MX-5 1.8 Kendo 2dr
2011 (11 reg) | 51,000 miles
£9,500
Mazda Mx-5 1.8i Sport Venture Edition 2dr
2014 (64 reg) | 24,584 miles
£12,500
Mazda Mx-5 2.0 SE-L 2dr
2016 (16 reg) | 20,264 miles
£15,000
Mazda MX-5 1.5 [132] SE-L Nav+ 2dr
2018 (68 reg) | 11,000 miles
£2,925
Mazda MX-5 2.0 Option Pack 2dr
2006 (06 reg) | 100,000 miles
£3,800
Mazda MX-5 1.8i SE 2dr
2011 (61 reg) | 57,651 miles
£3,295
Mazda MX-5 1.8 ROADSTER RWD 69K LOW MILES LONG MOT 2 DOOR CONVERTIBLE 69K LOW MILES LO
2007 (07 reg) | 69,738 miles
£1,550
Mazda MX-5 1.8 Sport 2dr
2002 (02 reg) | 127,200 miles
£7,990
Mazda MX-5 Venture Edition 2.0 2dr
2012 (12 reg) | 50,000 miles
£995
Mazda MX-5 1.6i Phoenix SE 2dr
2002 (02 reg) | 130,000 miles
£2,990
Mazda MX-5 1.8 2dr
2007 (56 reg) | 63,000 miles
£11,250
Mazda MX-5 1.5 SKYACTIV-G SE 2dr
2015 (65 reg) | 7,873 miles
£2,949
Mazda MX-5 1.8 Sport 2dr
2003 (53 reg) | 41,051 miles
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